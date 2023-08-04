ŞABAN OĞLU ŞABAN KONUSU VE OYUNCULARI! Şaban Oğlu Şaban filmi ne zaman çekildi, nerede? 4 Ağustos Show TV yayın akışı

Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yerli sinema filmi, saat 20.00'de başlayacak. Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit gibi isimleri kadrosunda bulunduran Şaban Oğlu Şaban filmi, yayınlandığı her dönemde büyük ilgi görüyor. İşte Şaban Oğlu Şaban filmi ile ilgili merak edilenler ve 4 Ağustos Show TV yayın akışı...

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban (Şabanoğlu Şaban)

Halit Akçatepe - Ramazan

Şener Şen - Kumandan Hüsamettin

Adile Naşit - Hala/Tavuk Teyze

Sıtkı Akçatepe - Nazır Paşa/Sıtkı Baba

Ayşen Gruda - Safinaz

Ayben Erman - Nigar

Dinçer Çekmez - Kadırgalı Eşref

Sevda Aktolga - Selma

Sevil Üstekin - Binnaz

Şevket Altuğ - Yunus Kaptan

Güler Ökten - Yunus Kaptan'ın Eşi

Necdet Yakın - Neşet

İhsan Yüce - Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz

Tevfik Şen - Eşref'in adamı

Ergin Orbey - Polis

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şaban Oğlu Şaban filmi, 1977 yılında Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.

4 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

22:00 22 Mil (Yabancı Sinema)

23:45 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)

01:30 22 Mil (Yabancı Sinema)

03:00 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)

04:15 Maviye Sürgün



