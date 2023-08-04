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ŞABAN OĞLU ŞABAN KONUSU VE OYUNCULARI! Şaban Oğlu Şaban filmi ne zaman çekildi, nerede? 4 Ağustos Show TV yayın akışı

04.08.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban Oğlu Şaban filmi ile ilgili aramalar filmin Show TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yerli komedi olan filmin yönetmenliğini usta isim Ertem Eğilmez yapıyor. Peki, Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaban Oğlu Şaban filmi ne zaman çekildi, nerede? 4 Ağustos Show TV yayın akışı

Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yerli sinema filmi, saat 20.00'de başlayacak. Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit gibi isimleri kadrosunda bulunduran Şaban Oğlu Şaban filmi, yayınlandığı her dönemde büyük ilgi görüyor. İşte Şaban Oğlu Şaban filmi ile ilgili merak edilenler ve 4 Ağustos Show TV yayın akışı...

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

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ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban (Şabanoğlu Şaban)
Halit Akçatepe - Ramazan
Şener Şen - Kumandan Hüsamettin
Adile Naşit - Hala/Tavuk Teyze
Sıtkı Akçatepe - Nazır Paşa/Sıtkı Baba
Ayşen Gruda - Safinaz
Ayben Erman - Nigar
Dinçer Çekmez - Kadırgalı Eşref
Sevda Aktolga - Selma
Sevil Üstekin - Binnaz
Şevket Altuğ - Yunus Kaptan
Güler Ökten - Yunus Kaptan'ın Eşi
Necdet Yakın - Neşet
İhsan Yüce - Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz
Tevfik Şen - Eşref'in adamı
Ergin Orbey - Polis

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ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şaban Oğlu Şaban filmi, 1977 yılında Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.

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4 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
22:00 22 Mil (Yabancı Sinema)
23:45 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)
01:30 22 Mil (Yabancı Sinema)
03:00 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)
04:15 Maviye Sürgün


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