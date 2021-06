Sabri Gülel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sabri Gülel biyografisi...

Gülel, 2006 senesinde Kemal Kükrer markasının İcra kurulu başkanlığı görevine başlamış, 2013 senesinde ise Japon Devi Ajinomoto Co Inc ile yapılan marka evliliği ile 2018 senesine dek Kemal Kükrer Markasının CEO luğunu yürütmüştür. Aile şirketlerinin kurumsallaştırılması ve yaşam sürelerinin arttırılması gibi konularda uzman görüşe sahiptir. 2018 senesinde %50 hissesini FMCG alanında Cumhuriyet tarihinin en iyi ciro çarpanı ile Ajinomoto Co Inc ‘a satmıştır. İş yaşamında 30. yılını doldurmuş olan Sabri Gülel “ Ya yapılmışın en iyisi ya da yapılmamışı yapmak” felsefesi ile gerçek kalite anlayışını yaşamının bütün alanlarına yansıtmıştır.

Sabri Gülel, üç kız çocuğu babasıdır ve halen İstanbul’da yaşamakta olup; turizm, eğitim , depolama /lojistik , inşaat ve gıda alanlarında faaliyet göstermekte olan 3 şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Gülel aynı zamanda BAU Grauate School Board üyesidir ve Antalyaspor kulübü Asbaşkanlığı görevini sürdürmektedir.