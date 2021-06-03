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Sabri Gülel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sabri Gülel biyografisi...

03.06.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAU Grauate School Board üyesi olup aynı zamanda Antalyaspor kulübü Asbaşkanlığı görevini sürdüren Sabri Gülel kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki turizm, eğitim , depolama/lojistik , inşaat ve gıda alanlarında faaliyet göstermekte olan 3 şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Sabri Gülel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sabri Gülel biyografisi...

Sabri Gülel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sabri Gülel biyografisi...

Antalyaspor kulübü Asbaşkanlığı görevini yürüten Sabri Gülel kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Profesyonel iş yaşamına 1991 senesinde başlayan ve şu anda turizm, eğitim , depolama/lojistik , inşaat ve gıda gibi alanlarda faaliyet gösteren 3 şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Sabri Gülel kimdir?

SABRİ GÜLEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? SABRİ GÜLEL BİYOGRAFİSİ...

1 Nisan 1974 Antalya doğumlu olan ve Antalya Ticaret Lisesi mezunu olan Sabri Gülel, profesyonel iş yaşamına 1991 senesinde Antalya'da aile şirketinde başlamıştır. Sabri Gülel 1994 senesinde Gülel Gıda AŞ nin Genel Müdürü olmuş ve 2003 yılında da merkezi İstanbul da bulunan Kemal Kükrer markasının Genel Müdürlüğünü üstlenmiştir. 100 yılı aşan Kemal Kükrer markasına ürün geliştirme ve inovasyonu konusunda Ulusal ve Uluslararası platformda bir çok başarı ve ödül kazandırmış olan Gülel, yine ulusal pazar payını %55 lik seviyeye ulaştırmıştır. Özellikle Arındırma Konsantresi Exir Sanitizer in dünya pazarında patenti alınmış ve bir çok ödüle layık görülmüş, Acı Sos 60 ml ürünü Dünya Ambalaj Örgütü WPO tarafından en iyi ambalaj kategorisinde dünya birinciliğine de layık görülmüştür.

Gülel, 2006 senesinde Kemal Kükrer markasının İcra kurulu başkanlığı görevine başlamış, 2013 senesinde ise Japon Devi Ajinomoto Co Inc ile yapılan marka evliliği ile 2018 senesine dek Kemal Kükrer Markasının CEO luğunu yürütmüştür. Aile şirketlerinin kurumsallaştırılması ve yaşam sürelerinin arttırılması gibi konularda uzman görüşe sahiptir. 2018 senesinde %50 hissesini FMCG alanında Cumhuriyet tarihinin en iyi ciro çarpanı ile Ajinomoto Co Inc ‘a satmıştır. İş yaşamında 30. yılını doldurmuş olan Sabri Gülel “ Ya yapılmışın en iyisi ya da yapılmamışı yapmak” felsefesi ile gerçek kalite anlayışını yaşamının bütün alanlarına yansıtmıştır.

Sabri Gülel, üç kız çocuğu babasıdır ve halen İstanbul’da yaşamakta olup; turizm, eğitim , depolama /lojistik , inşaat ve gıda alanlarında faaliyet göstermekte olan 3 şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Gülel aynı zamanda BAU Grauate School Board üyesidir ve Antalyaspor kulübü Asbaşkanlığı görevini sürdürmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Antalyaspor
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