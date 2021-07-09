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Sabrı taştı! Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in öfkeli bekleyişi

09.07.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, şu sıralar "Aşk Mantık İntikam" dizisiyle yine çok sevildi. Hayranlarının ısrarı üzerine yeni bölüm fotoğraflarının yayınlanmasını ise sabırsızlıkla bekledi.

Sabrı taştı! Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in öfkeli bekleyişi

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, konservatuvarı bitirdikten sonra adımlarını dikkatli bir şekilde atmayı tercih etti. Bir yandan tiyatro yapan Burcu Özberk'in ilk televizyon deneyimi bir dönemin fenomen dizisi "Muhteşem Yüzyıl" ile oldu. Sonraki dizisi "Güneşin Kızları" ise Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Berk Atan gibi onu da bir yıldıza dönüştürdü. Başrollerden inmeyen ve genelde romantik komedilerle ekrana gelen Burcu Özberk, geçtiğimiz sezonun başında bir değişiklik yaptı. Hocası Erdal Beşikçioğlu ile birlikte "Çocukluk" adında bir dram projesinde rol alsa da dizi uzun ömürlü olamadı. Bir süre dinlenmeye çekilen Burcu Özberk, en iyi bildiği tarz olan romantik komediyle ekrana döndü. Başrol oynadığı "Aşk Mantık İntikam", daha ilk bölümüyle yüksek izlenme oranları yakaladı. Böylece, Burcu Özberk de anlı şanlı bir geri dönüş yaptı ve hayran kitlesini büyüttü.

Sabrı taştı

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Instagram'da tam 6.8 milyon takipçisi olan Burcu Özberk, sürekli "Aşk Mantık İntikam" paylaşımları yaparak hayranlarını coşturuyor. Ama bu akşam ekrana gelecek yeni bölümün fotoğrafları bir türlü yayınlanmayınca o da bekleyişini paylaşmayı tercih etti.

Burcu Özberk

"Böyle bekliyoruz. Yeni bölüm fotoğrafları gelecek mi?" diye soran Burcu Özberk, hayranlarının duygularına tercüman oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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