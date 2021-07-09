Sabrı taştı! Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in öfkeli bekleyişi

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, konservatuvarı bitirdikten sonra adımlarını dikkatli bir şekilde atmayı tercih etti. Bir yandan tiyatro yapan Burcu Özberk'in ilk televizyon deneyimi bir dönemin fenomen dizisi "Muhteşem Yüzyıl" ile oldu. Sonraki dizisi "Güneşin Kızları" ise Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Berk Atan gibi onu da bir yıldıza dönüştürdü. Başrollerden inmeyen ve genelde romantik komedilerle ekrana gelen Burcu Özberk, geçtiğimiz sezonun başında bir değişiklik yaptı. Hocası Erdal Beşikçioğlu ile birlikte "Çocukluk" adında bir dram projesinde rol alsa da dizi uzun ömürlü olamadı. Bir süre dinlenmeye çekilen Burcu Özberk, en iyi bildiği tarz olan romantik komediyle ekrana döndü. Başrol oynadığı "Aşk Mantık İntikam", daha ilk bölümüyle yüksek izlenme oranları yakaladı. Böylece, Burcu Özberk de anlı şanlı bir geri dönüş yaptı ve hayran kitlesini büyüttü.

Sabrı taştı

Instagram'da tam 6.8 milyon takipçisi olan Burcu Özberk, sürekli "Aşk Mantık İntikam" paylaşımları yaparak hayranlarını coşturuyor. Ama bu akşam ekrana gelecek yeni bölümün fotoğrafları bir türlü yayınlanmayınca o da bekleyişini paylaşmayı tercih etti.

"Böyle bekliyoruz. Yeni bölüm fotoğrafları gelecek mi?" diye soran Burcu Özberk, hayranlarının duygularına tercüman oldu.



