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Sabri-Yağmur Sarıoğlu çiftinin bebek heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 16:21 | Son Güncelleme

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ile Bebek’te görüntülendi.

Sabri-Yağmur Sarıoğlu çiftinin bebek heyecanı

Bebek'te sahibi oldukları gözlükçü dükkanına uğrayan Sabri-Yağmur Sarıoğlu çifti, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam verdi.

Üçüncü çocuklarını bekleyen ünlü çiftin, oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

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