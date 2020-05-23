Sabri-Yağmur Sarıoğlu çiftinin bebek heyecanı

Bebek'te sahibi olduklar\u0131 g\u00f6zl\u00fck\u00e7\u00fc d\u00fckkan\u0131na u\u011frayan Sabri-Ya\u011fmur Sar\u0131o\u011flu \u00e7ifti, kendilerini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen gazetecilere selam verdi.\n\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 bekleyen \u00fcnl\u00fc \u00e7iftin, olduk\u00e7a heyecanl\u0131 oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130K\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok say\u0131da analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geli\u015ftirildi'10 sene o\u0308nce do\u011fum g\u00fcn\u00fcm\u00fc \u0131ss\u0131z adada tek ba\u015f\u0131ma kutlad\u0131m''Adanal\u0131'n\u0131n g\u00fczelinin bu halini unutun! Olay oldu
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