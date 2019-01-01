Sabriye Şengül, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Dünya Kick Boxing Şampiyonu Sabriye Şengül, ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışma programına katıldı.

Şengül, kendine has tarzıyla programa damgasını vurdu. Şengül yarışma sırasındaki heyecanlı halleriyle güldürdü. Soruları bilemeyince "çok da kolay zorular sormuşsunuz canım" diyerek herkesi güldürdü.

Sabriye, Murat Yıldırım ayağa kalkınca ne yapacağını bilemeyip "ayağa mı kalkıyıp" diyerek kalkmak istemediğini de söyledi.

Sabriye, Zeki Müren sorusunda da çok zorlandı. İki seçenek arasında kalan Sabriye "yardım edin" diyerek yarışmadan çekilmek istemediğini söyledi. Sabriye, Murat Yıldırım'ın 'hiçbir maçta geri çekilmediniz mi" sorusuna da "Ne çekileceğim" diyerek tepki gösterdi.

Sabriye soruyu bilmediği halde geri çekilmeyerek ve bu duruma verdiği tepkilerle herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Ancak Sabriye soruya yanıt vermedi ve yarışmadan çekildi.



