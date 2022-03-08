Saç bakımına önem veren erkeklerin mutlaka kullanması gereken ürünler

Dış görünüş özellikle ilk izlenim için son derece önemli. İlk bakışta en çok dikkat çeken ise kuşkusuz saçlar. Hâl böyle olunca bakımlı saçlara sahip olmak, kadınlar için olduğu kadar erkekler için de önemli. Bakımlı ve güçlü saçlar için çok sıcak su kullanmaktan kaçınmak, saçı doğru şekilde yıkamak, sağlıklı beslenmek, bol su içmek gibi temel adımlara dikkat etmek gerekiyor. Ancak bunlar tek başına yeterli değil. Mutlaka saç bakımını destekleyen ürünleri de bakım rutininize dahil etmelisiniz. Bakımlı saçları seven erkeklerin mutlaka kullanması gereken ürünleri sizler için derledik. Haydi gelin, birlikte inceleyelim!

1. Kepekli saçları kim sever ki?

Saçlarınızda kepek oluşumunun önüne geçmek için Adem Terzi markasının kepek önleyici Beruli Parfumed Hair Tonic'inden yardım alabilirsiniz. Formülünde bulunan E vitamini ile saç köklerini besliyor ve provitamin B5 sayesinde saçların doğal nem dengesini koruyor. İçeriğinde bulunan mentol kristalleri ile saça mükemmel bir bakım uyguluyor. Bitki özleriyle zenginleştirilmiş formülünde yer alan çay ağacı ekstratı ise saçları kepekten arındırıyor. Ardıç özleriyle saç köklerinde biriken yağları temizleyerek köklerin hava almasını sağlıyor. Ayrıca aloe vera özlerinin iyileştirici etkisi sayesinde saçların gün boyu maruz kaldığı yıpratıcı faktörleri en aza indiriyor. Badem yağıyla da saçların kolay şekil almasına, parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Daha ne olsun?

2. Bakımlı saçlar için saç dökülmesinin önüne geçin

Saç dökülmesinin önüne geçmek için dökülme karşıtı ürünleri bakım rutininize eklemeniz gerekiyor. Kalitesiyle öne çıkan Adem Terzi markasının Mintemeral Parfumed Hair Tonic'i, E vitamini ile saç köklerini besleyip provitamin B5 ile saçın doğal nem dengesini koruyor. Mentol kristalleriyle saça bakım uyguluyor. Bitki özleriyle zenginleştirilmiş formülündeki biberiye ile saç diplerinde biriken ölü deriyi uzaklaştırmaya yardımcı olan tonik, kan dolaşımını hızlandırarak saç derisinin nefes almasını sağlıyor. Lavanta özleriyle saçtaki dökülmelerin önüne geçiyor. Ayrıca içeriğindeki Hindistan cevizinin onarıcı etkisi sayesinde saçları günün yıpratıcı etkisinden koruyor.

3. Saç dökülmesi demişken

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Saç dökülmesinin önüne geçmek ve bakımlı saçlara sahip olmak için Vichy markasının erkekler için özel olarak ürettiği ve Aminexil Clinical isimli dökülme karşıtı saç bakım serumuna mutlaka göz atmanızı öneririz. Tekrar eden ya da yeni oluşan saç dökülmesi problemi yaşayanlar için geliştirilen serum kiti, 21 adet 6 ml şişeden oluşuyor. Düzenli kullanımda saç telininin saç derisine olan bağını güçlendirmeye yardım eden saç bakım serumu aynı zamanda saç derisindeki mikro dengesizliği azaltıyor. Böylece saç derisinin dayanıklılığını da artırıyor.

4. İhtiyaca göre şampuan seçimi çok önemli

Saç dökülme problemi ile karşı karşıyaysanız Revox markasının erkekler için geliştirdiği saç dökülme karşıtı şampuana şans verebilirsiniz. 18 farklı bitki özü içeren şampuan, formülünde yer alan magnezyum ile saç köklerini güçlendiriyor. Çinko ile nem dengesini sağlayarak saç kayıplarını engellemeye yardımcı oluyor. Formülünde yer alan bakır sayesinde saç rengi ve yapısındaki bozulmaların da önüne geçen şampuan, kökten uca kadar bakım yapıyor. Böylece güçsüz ve kırılgan saçları onarıyor. Dökülmelerin önüne geçmekle kalmıyor, sağlıklı saç oluşumunu destekliyor ve saç derisini güçlendiriyor.

5. Bakımlı saçlar için zararlı kimyasallardan uzak durmalısınız

Bakımlı saçlar için zararlı kimyasallardan uzak durmak gerekiyor. Formaldehit, vazelin, SLES, SLS, ALS, parafin yağları gibi zararlı bileşenler içermeyen bir şampuan arıyorsanız Organique markasının erkek bakım setine mutlaka göz atmanızı öneririz. Sette bulunan şampuan, doğal ipek içeriyor. Kimyasal bileşenler içermeyen formülü, doğal temizleyicilerin verdiği ferahlık ve tazelik hissini gün boyu yaşamanızı sağlıyor. Günlük kullanıma uygun şampuanda bulunan biberiye ekstratı ve Regu-Seb kompleksi, saç dibindeki kan dolaşımını artırıyor. Saçları besleyen şampuan, saç köklerini de güçlendiriyor. Parlak ve sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardım ediyor.

6. Saç yoğunluğunu arttırmak isteyenler için

Bakımlı ve gür saçlar için Kérastase markasının Densifique Bain Densite Homme isimli şampuanı, harika bir alternatif olabilir. Saçların daha gür görünmesini sağlayan, kısa saçlara uygun, son derece güçlü bir bakım etkisine sahip şampuan, formülündeki biotinle saç köklerinin kalitesini arttırıyor. Sağlıklı ve canlı saçlar için taurine amino asit içeren şampuan, saç ve saç derisini koruyor. Kullanım sonrasında saç derisini rahatlatıyor. Sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardım eden şampuanı her duşta ıslak saçınıza eşit miktarda ve saç derisine masaj yaparak uygulamanız yeterli.

7. Saç bakımının etkili yardımcıları olmadan olmaz

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Bakımlı saçlar için en etkili ürünlerden biri de tonikler. Dökülmeyi önleyen Wella SP Men Maxximum Tonik'le saç dökülme problemlerinizin önüne geçebilirsiniz. Geçici saç dökülmelerinde son derece etkili bir yoğun bakım kürü sağlayan ürün, saçların saç derisi dokusu ile bağlantısını güçlendirerek saçı sabitliyor. Saçın düzeni bozulan yaşam döngüsünü dengeleyerek ömrünü uzatmaya yardım ediyor. Ayrıca saç derisindeki kan dolaşımının da hızlanmasını sağlıyor. Yeni saç oluşumunu destekleyerek canlı ve sağlıklı saçların çıkmasına zemin hazırlıyor. Saçın elastikiyetini artırıyor ve dökülmeyi %38'e varan oranlarda azaltıyor.

8. Saçlarını olduğundan daha yoğun göstermek isteyenlere

İnce telli ya da seyrek saçlarınız varsa ve saçlarınızı olduğundan daha yoğun göstermek istiyorsanız saç yoğunlaştırıcı ürünlerden yardım alabilirsiniz. Hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız Adem Terzi markasının Tozzix adını verdiği saç yoğunlaştırıcı ürününü tercih edebilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay toz formundaki ürünü, kuru saçınıza döktükten sonra saçlarınızı tarayıp son olarak sabitleyici sprey sıkarak kullanabilirsiniz. Mucizevi etkiye sahip Adem Terzi Tozzix sayesinde yoğun, bakımlı ve canlı saçlara kolayca ulaşabilir özellikle fotoğraflarda daha çok göze batan seyrek saç görünümünün önüne geçebilirsiniz.

9. Saçlarınızı şekillendirmek için wax kullanabilirsiniz

Saçlarınızda doğal ve mat bir görünüm seviyorsanız saç uzmanı Adem Terzi'nin Hair Wax'ına mutlaka göz atmanızı öneririz. Özel tasarlanmış formülü sayesinde doğal tutuculuk ve kolay şekil verme sağlayan wax, saçlarda leke ve kalıntı bırakmıyor. Böylece saçların canlı, bakımlı ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. Formülünde yer alan argan yağı ve B5 vitamini desteği ile saçı besleyip onaran ürün, suya dayanıklı olduğu için gün boyu saçınızda kalıyor. Şampuanla kolayca durulanan wax, kalıcı ve ferah kokusuyla tüm gün zinde hissetmenize yardımcı oluyor.

10. Jel formda şekillendiricileri sevenlere

Saç şekillendirmede jel formdaki ürünleri tercih ediyorsanız Adem Terzi Hair Gel, sizin için harika bir seçenek olabilir. Erkek saçına özel geliştirilmiş formülü ile güçlü tutuculuk sağlayan ürün, saçlarınızı kolayca şekillendirmenize yardımcı oluyor. Formülündeki keratin, bitkisel proteinler, B5 vitamini desteği ile saçınızın ihtiyaç duyduğu bakım ve onarımı da sağlıyor. Böylece canlı ve bakımlı bir saç görünümü kazanmanıza yardımcı oluyor. Kuru ya da nemli saça rahatlıkla uygulayabileceğiniz şekillendirici, saçta kalıntı ya da lekeye neden olmuyor. Zinde hissetmenizi sağlayan kalıcı ve ferah kokusuyla saçlarınıza hak ettiği bakımı yapmaya ne dersiniz?