Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmelerinden muzdarip olanların sayısının neredeyse Türkiye nüfusunun yarısı olduğunun farkındayız ve bu probleme dur demek için dökülme karşıtı en iyi şampuanları sizin için araştırdık. Saç dökülmesi erkek ve kadın ayrımı yapmasa da, şekil olarak bazı farklılıklar gösterebiliyor. Mesela kadınlarda çoğu zaman saç şekillendiriciler veya saç boyaları nedeniyle koparak dökülmeler görülürken, erkeklerde daha çok kökten dökülen saçlar görülüyor. Öncelikle her sağlıklı saçın dökülebileceğini bilmeniz gerekiyor.

Saçınız hiç dökülmüyorsa bu da bir problem! Ancak normal sayılabilecek seviyede bir dökülme değilse, yastığınız, lavabonuz, banyonuz ya da aklınıza gelen diğer yerler buram buram saçlarınızla doluysa, dikkatli olmalısınız. Çünkü vücudunuz sağlığınız hakkında bir uyarı veriyor olabilir. Öncelikle bunun kaynağını çözmekle birlikte, doğru bir saç bakımı sayesinde saç dökülmesi problemini çözebilirsiniz. Gelin hep birlikte saç dökülmesini hangi ürünlerle önleyebileceğimize yakından bakalım.

1. Saçlarınız Ona Emanet: Vichy Dercos Energisant



Dermatologların tavsiyesi olan Vichy Dercos Energisant saç dökülmesine karşı etkili şampuan listemizin ilk sırasında yer alıyor. Zengin içeriği sayesinde saç kaybını azaltıyor ve saç dökülmesini yavaşlatıyor. Aminexil, PP, B6 ve B5 içerdiği için daha canlı, daha parlak ve daha gür saçlara sahip olmanıza yardımcı oluyor. Aminexil saç köklerine inerek köklerin zayıflamasını önlerken B5 ve B6 vitaminleri saç tellerinin beslenmesini sağlıyor. Böylece güçlü ve dayanıklı saç tellerinin oluşmasına yardımcı olarak dökülmeyi etkin bir şekilde önlüyor. Saçınızı beslerken ona ihtiyaç duyduğu bakımı da sağlıyor. Hem saçınızın nem dengesini koruyor, hem de elastikiyet kazandırıyor. Gür ve parlak saçlarla ahenkle dans edebilmenizi sağlıyor. İhtiyacınıza göre günlük veya haftada 2-3 kere kullanabilirsiniz. Etkisini çok kısa zamanda göreceğinize eminiz!

Dermatologları haksız çıkarmamak için buraya tıklayabilirsiniz!

2. Dermokozmetik Bir Formülle Saçlarınızı Kurtarın!

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

İçerdiği vitaminlerle saçlarınızın ihtiyacı olan besini karşılayacak Ducray Anaphase Plus şampuan, en iyi dökülme karşıtı şampuanlar arasında yer alıyor. Hem kadınların hem erkeklerin rahatlıkla kullanabileceği ürün saç derisini onarıyor, saç tellerinizi güçlendiriyor ve güçlü saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Ayrıca kırılmış, yıpranmış veya boya, ombre, perma gibi işlemler uygulanmış saçlarda saçınızı onarma görevini görüyor. Kısacası saçınızın ihtiyacı olan ne varsa tek şişede karşılama olanağı sunuyor. İster düz, ister kıvırcık, ister dalgalı saçlara sahip olun, her şekilde bu ürünü tercih edebilirsiniz. Saçınızı ağırlaştırmadan bakım sağladığı için yağlı saçlara sahip olanlar da gönül rahatlığıyla tercih edebilirler.

Aradığım ürün tam da böyle bir şey diyorsanız, tıklayın!

3. Hem Dökülmesin Hem de Canlandırsın: Babe Energising'e Bir Şans Verin!

Sadece saç dökülmesini engellemekle problemler çözülmüyor tabii, bir de onu canlandırmak gerekiyor. Ayrı ayrı ürünlere bütçe ayırmak istemiyorsanız, Babe Energising'e bir şans verebilirsiniz. Bu şampuanla hem dökülmeyi engelleyebilir, hem saçlarınıza hak ettiği bakımı sağlayabilir, hem de canlılık kazandırabilirsiniz. Saç tellerinizi sertleştirmeden daha güçlü ve esnek saçlara sahip olmanızı sağlar. Sertleşmeyen saçları kolaylıkla şekillendirebilirsiniz ve verdiğiniz şeklin kalıcılığı da daha fazla olur. Özellikle yıpranmış, hasar görmüş, kırılgan yapıda saçlara sahipseniz bu ürünü mutlaka değerlendirin deriz!

Babe Energizing ile saçlarına canlılık kazandırmak isteyenler böyle gelsin!

4. Dökülme Deyince Akla Hemen Onun Adı Gelir: Bioxcin Forte!

Hangi şampuan saç dökülmesini önler sorusunu sorduğumuzda ilk akla gelen markalardan olan Bioxcin, yoğunlaştırılmış formülü ile saçlarınızın dökülmesini engellerken aynı zamanda onları güçlendiriyor. Saçlarınızın hem bakımlı, hem hacimli hem de güçlü görünmesine yardımcı oluyor. İçeriğindeki yoğunlaştırılmış mineraller ve değerli vitaminler sayesinde saç derisini beslemeye yardımcı oluyor. Buna ek olarak çok az şampuanda bulunan Procynadin içeriği ile saçlarınızın daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı oluyor. Saç tellerinin kalınlaştırarak zayıflamasını önlüyor ve öncelikle koparak dökülmelerin önüne geçiyor. Düzenli kullanımda oldukça faydasını görebileceğiniz bu ürün Biocomplex B11 formülü ile yoğun dökülmelere adeta savaş açıyor. Bitkisel bir içeriği olduğunun da altını çizelim!

Bioxcin ile henüz tanışmadıysanız tıklayın!

5. Tüm Saç Tipleri İçin Harika Bir Seçenek: Phyto Cyane

Saç tipiniz normal, kuru, yağlı ise veya dalgalı, kıvırcık ya da düz saçlı iseniz tüm saç tiplerine uygun olan bu şampuanı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Daha önce muhtemelen çok fazla duymadığınız bu ürün, gingko biloba ve vitamin B6 içeriği sayesinde saçları besler ve güçlendirir. Buna ek olarak içeriğinde yer alan üzüm prosiyanidleri ile saçınızı dış etkenlere karşı korur. Güneş ışığı, deniz, hava kirliliği, yağmur suyu, serbest radikaller gibi pek çok etkiye karşı saçlarınızın daha dayanıklı bir yapıda olmasını sağlar. Canlı, hacimli ve güçlü saç tellerine sahip olmak isteyenler için oldukça uygun olan bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

Saçlarınıza hak ettiği özeni göstermek için Phyto'yu deneyin!

6. Doğal İçeriklerle Sahneyi Sebamed'e Bırakıyoruz!

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Birçok kişinin sevdiği bir marka olan Sebamed, bu kez saç dökülmesine karşı güçlendirici formülüyle karşımızda. İçeriğindeki NHE kompleksi, gingko biloba ve kafein sayesinde saçlarınızı dökülmekten kurtarırken aynı zamanda besler ve güçlendirir. Bu maddelerin kafa derisindeki kan dolaşımını arttırıcı etkisi sayesinde saç dipleriniz çok daha sağlıklı bir hale gelir. Bu ürün pH 5,5 değeri ile saç derinizin ve saçınızın kimyasına uygun olduğu için nazikçe bakım yapar. Doğal bir aminoasit türü olarak bildiğimiz keratin, saç derisi yüzeyindeki enerji metabolizmasını aktif hale getirir. Çinko-PCA ise kolajen sentezini arttırır ve kızarıklık gibi hassasiyetlerin oluşmasını önler.

Düzenli kullanımla yüzde yüz sonuç alacağınızın garantisini veren markanın şampuanını denemek için tıklayın!

7. At Kuyruğunun Saç Dökülmesine İyi Geldiğini Biliyor Muydunuz?

"Hangi şampuan saç dökülmesini engeller?" sorusu yerine "Hangi doğal öz saç dökülmesini engeller?" diye sorsak yeri! Revox markasının At Kuyruğu özlü şampuanı saç derisinin sağlıklı olması için ihtiyaç duyduğu oksijeni engelleyen tüm etmenleri ortadan kaldırır. Horse Tail kompleks ile vitamin ve minerallerin saç derisi tarafından daha fazla emilmesini sağlayarak saçları güçlendirir, canlı ve parlak bir görünüm kazandırır. Bunlara ek olarak içeriğinde bulunan organik bezelyeden elde edilmiş Pysium Sativum Sprout ve İsviçre kökenli Pinot Nouir üzümü özleri sayesinde saç tellerinizi besleyerek dış etkenlere karşı korur.

Revox'u denemek için tıklayın!

8. Paraben ve SLS İçermeyen Formül: Prozinc

Paraben ve SLS içermeyen formülü ile bu konudaki hassasiyetleri ortadan kaldıran Prozinc Plus,Trico kompleks ve Saw Palmetto adında iki farklı karışımı içerir. Bu karışımlar saç dökülmesini önlerken aynı zamanda saçların sağlıklı uzamasını da sağlar. İçeriğinde yer alan biotin saç tellerini güçlendirir ve besleyerek sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Bunları yaparken aynı zamanda saç derisinde sebum kontrolünü sağlayarak yağlanma ya da aşırı kuruma gibi problemlerin önüne geçer. Tüm saç tipleri için uygun olan bu şampuanı günlük olarak da kullanabilirsiniz.

Dökülme ve uzama konusunda sorun yaşıyorsanız, Prozinc'e bir şans vermek için tıklayın!

9. Isırgan Otunun Gücüne İnanın!

Doğadan gelen tüm şifalı bitkileri değerlendiren Thalia markasının ısırgan ve at kestanesi özlü şampuanı, saç dökülmelerini önlemek konusunda oldukça başarılı. Doğal hammaddeler ile zenginleştirilmiş olan şampuan, saç ve saç derisi temizliğini nazikçe yapar. Isırgan otu sayesinde saç derisindeki kepeklenme, kuruma, kaşıntı veya kızarıklık gibi sorunları önler. Ürünün pH 5.5 değeri saç derinize uyumlu bir şekilde etki eder. At kestanesi ise saçları besler, doğal nem dengesinin korunmasına ve sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Tamamen bitkisel özlerden oluşan bu ürün; SLES, SLS ve paraben de içermiyor!

Saçlarınızı doğanın özlerine emanet etmek isterseniz sizi böyle alalım!

10. Groomed'i Duymayan Kalmasın!

Keyifli ambalajı ve hoş kokusuyla hem göze hem de gönle hitap eden bir marka, Groomed! Henüz çok yeni olsa da tanışanlar çoktan test etti ve onayladı bile. Etkinliği dermatologlar tarafından da kanıtlanmış olan bu ürün saç dökülmesinin yanı sıra kepeklenme, yağlanma ve kaşıntı problemlerinin de önüne geçiyor. İçeriğindeki procapil maddesi sayesinde saç derisini ve saç tellerini kökünden besleyerek dökülmeleri engelliyor. Çay ağacı ve aloe vera özleri ile saçları besliyor. Salisilik asit, piroctone olamine ve mentol içeriği üstün bir performansla yağlanma, kepek ve kaşıntı sorunlarını önlüyor. Tüm bunları yaparken sülfat, paraben ve SLS içermediği için saçlarınızı yıpratmadan ihtiyacı olan bakımı sağlıyor. İhtiyacınıza göre günlük veya haftada iki üç kere kullanabilirsiniz. Tüm saç tipleri için uygun olduğu için, saç tipiniz ne olursa olsun tercih edebilirsiniz.

Groomed'le bir an önce tanışmak için tıklayın!

11. Lavantanın Büyülü Dünyası ile Saçlarınıza İyi Bakın!



Lavantanın rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliğini bilmeyen var mı? Dr.Lavender lavanta özlü şampuan, duş jeli ve el sabunu ürünleri ile gönülleri fethediyor. Saç dökülmesine engel olan bu şampuan lavanta yağı içeriyor ve bu sayede saç tellerine kökten uca bakım yaparak dökülmelerin önüne geçiyor. Aynı zamanda saç derisini maruz kaldığı stresten uzaklaştırıyor ve rahatlatarak kepek oluşumunu engelliyor. Saçları kurutmadan, doğal nem dengesinin korunmasına yardımcı olarak bakımını sağlıyor. Saçların canlılığını artırıyor, saç tellerine elastikiyet kazandırıyor ve daha hacimli görünmesine destek oluyor. Lavanta yağı kellik, saç kıran veya saç mantarı üzerinde de etkili bir ürün olduğu için bu problemleri çözmek adına oldukça verimli olabileceğini söylemeden geçmeyelim!

Buram buram lavanta kokusu size de geldiyse tıklayın!

