Saç renginin seksi olmasını isteyen sosyal medya fenomeni Lu Duarte, peruklara servet harcadı

2020 yılında Brezilya’da düzenlenen Miss BumBum yarışmasını kazandıktan sonra Lu Duarte, sosyal medya fenomenliğine soyundu. Kendisini dünya çapında bir gezgin olarak tanımlayan Duarte, sosyal medya hesaplarından çoğunlukla lüks seyahatlerini paylaşıyor. Duarte’nin bir diğer belirgin özelliği ise sahip olduğu peruk koleskiyonu olarak biliniyor. Son model lüks bir araba değerinde olan peruk koleksiyonunda sarı, kahverengi, siyah ve kızıl tonlarda pek çok renk bulunuyor.

“SAÇ RENGİ HER ŞEYİ ETKİLER”

Saç renginin bütün güzellik kalıplarını ortaya çıkarttığını ifade eden Duarte, “Saç renkleri samimiyet için güçlüdür. Bence bir saç rengi çok şeyi etkileyebilir” dedi.

Servet değerindeki peruk koleskiyonun yanında Duarte, renkli postişler ve takma saçlar da kullanarak dergilere poz veriyor. Duarte’nin takipçileri ise perukları içinde en çok ona kızıl rengin yakıştığını söylüyor.



