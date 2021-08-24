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Oğlunun hayalini gerçekleştirmek için adeta bir Marvel kahramanına dönüştü! Dövmelerine 580 bin TL harcadı

24.08.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juliane Förster, 18 yaşından itibaren vücudunun çeşitli bölümlerine dövme yaptırmaya başladı. Dövme tutkunu Förster, oğlunun doğumundan sonra ise ondan ilham aldı ve hayalini gerçekleştirmek için vücuduna Marvel kahramanlarını işletmeye başladı. Dönüşümü için 580 bin TL harcadı.

Oğlunun hayalini gerçekleştirmek için adeta bir Marvel kahramanına dönüştü! Dövmelerine 580 bin TL harcadı

Bir anne, 3 yaşındaki oğlunun süper kahramanlara olan takıntısı üzerine bacağını Marvel kahramanlarının dövmeleriyle kaplattı. Şimdi 15 yaşında olan oğlunun en sevdiği süper kahramanlar Örümcek Adam, Demier Adam ve Kaptan Amerika dövmeleriyle koleksiyonunu büyüttü. Fantastik dünyayı içeren dövmelerinin sonrasında ise görünümünü tamamlamak için V For Vendetta filminden Guy Fawkes’in maskesini ve çiçek desenlerini içeren yeni dövmelerini de ekledi.

“SAĞ KALÇAMDA HALA YER VAR”

Vücudunun neredeyse her bölgesinde dövme olduğunu belirten Förster, “Oğlum üç yaşındayken en sevdiği çizgi roman kahramanlarını dövme yaptırmamı istedi. Oğlumla çizgi roman filmleri izlemeyi seviyorum ve en küçük oğlum Connor (2) ve üvey oğlum Tyler'ı (5) büyüdüklerinde tüm süper kahramanlarla tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Onlar için asla çok yaşlı değilsiniz.” dedi.

marvel

Vücudunun tamamını dövmelerle kaplattığını söyleyen Förster, “Vücudumun tamamını dövmelerle kapladım, ancak sağ kalçamda hala bir noktada kapatılacak olan küçük bir boş alan var.” diye konuştu.

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