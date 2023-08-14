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Saç sakal karışmış imajı gündem olmuştu! Mehmet Aslantuğ'un notu dikkat çekti

14.08.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ son olarak Bozcaada tatilinde görüntülenmiş ve saç sakal birbirine karışmış imajıyla dikkat çekmişti. Tatil pozlarını paylaşan Aslantuğ paylaşımına düştüğü notla sosyal medyada gündeme geldi.

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde TİP Muğla Milletvekili adayı olarak gösterilen ancak seçilemeyen Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliğini bitirmişti.

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçen ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ özel hayatıyla da gündemde. "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim" diyerek dikkat çeken Aslantuğ sosyal medyada tatil pozlarını paylaştı.

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Saç sakal birbirine karışmış tarzıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Aslantuğ'un şort-gömlek kombini kadar paylaşıma düştüğü not da dikkat çekti.

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Mehmet Aslantuğ paylaşımına "Yaralayan tüm yalanlara… Peki!" notunu düştü.

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Mehmet Aslantuğ Arzum Onan

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