Saç sakal karışmış imajı gündem olmuştu! Mehmet Aslantuğ'un notu dikkat çekti

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde TİP Muğla Milletvekili adayı olarak gösterilen ancak seçilemeyen Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliğini bitirmişti.

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçen ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ özel hayatıyla da gündemde. "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim" diyerek dikkat çeken Aslantuğ sosyal medyada tatil pozlarını paylaştı.



Saç sakal birbirine karışmış tarzıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Aslantuğ'un şort-gömlek kombini kadar paylaşıma düştüğü not da dikkat çekti.

Mehmet Aslantuğ paylaşımına "Yaralayan tüm yalanlara… Peki!" notunu düştü.

