HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saçından tutarak sürüklüyorlardı! Darbedilen kadını kurtardı, tehditlerin hedefi oldu

Saçından tutarak sürüklüyorlardı! Darbedilen kadını kurtardı, tehditlerin hedefi oldu

01.04.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kadının sokakta darbedildiğini gören otobüs şoförü, aracını durdurup olaya müdahale etti. Saçından sürüklenerek araca bindirilmeye çalışılan kadını kurtaran 30 yaşındaki Barış Aytar, saldırganlara tepki gösterinde bıçak çekilerek püskürtülmeye çalışıldı. Canıyla tehdit edilen Aytar'ın yaşadıkları saniye saniye kameraya yansıdı.

Saçından tutarak sürüklüyorlardı! Darbedilen kadını kurtardı, tehditlerin hedefi oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Antalya Ulaşım A.Ş.'de 07 AU 336 plakalı şehir içi otobüste CV47 hattında (Meydan- Minicity) şoförlük yapan Barış Aytar, dün saat 06.30 sıralarında, Zeytinköy olarak da bilinen Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde bir kadının darbedildiğini gördü. Kadının saçından tutulup zorla araca bindirilmek istendiğini gören Aytar, olayı anlamak için otobüsü yolun üzerinde durdurup indi. Aytar'ın müdahale edip kurtardığı kadın koşarak uzaklaşırken, onu darbeden kişi bıçak çıkardı. Bu sırada darbeden kişinin bir arkadaşı da koşarak gelip, elindeki bıçakla Barış Aytar'ı tehdit etti. Hemen ardından otobüse binen Aytar, olay yerinden ayrıldı. Barış Aytar'ın, darbedilen kadını kurtarma anı, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

2 KİŞİ BIÇAK ÇEKTİ

Kavgayı ayırdığı o anı anlatan Barış Aytar, “Ayırdıktan sonra kızın kaçtığını düşündüm. Önemli olan onun olay yerinden kaçıp uzaklaşmasıydı. Bundan sonra kişi, nedenini bile bilmeden bıçak doğrulttu. Ben o anda kızın mahalle arasına kaçtığını düşündüm. İşçilerin arasına karışarak kendini kaybettirdi. Şahsın, yani şehir eşkıyalarının arkadaşı ise olayı anlamadan dinlemeden, gelip bıçak çekerek sorgusuz sualsiz her ikisi de üzerime doğru yürüdü. Soğukkanlılığımı kullanarak olayı minimuma indirerek gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

darp3

'GÖRÜR GÖRMEZ ARACI DURDURDUM'

Olay anında ilk düşündüğü şeyin darbedilen kadını hemen o alandan uzaklaştırmak olduğunu anlatan Barış Aytar, “Düşünme fırsatım bile olmadı, görür görmez aracı durdurdum, indim ve içgüdüsel olarak müdahale etmek istedim. Antalya Ulaşım'da zaman zaman seminerler alıyoruz ama gerçeği daha bir farklı oluyor" diye konuştu.

Kendi canını tehlikeye attığını belirten Barış Aytar, “Korkudan ziyade paniklik bir durum var. Tek kişi değil iki kişi müdahale etti. Birisinin hareketlerini kollayıp, darbenin nereden geleceğini kestirebilecekken, diğerinin o anda ne yapabileceğini algılayamıyorsun. Panik oldum sadece" dedi.

darp2

ÇEVREDEKİLER DUYARSIZ KALDI

Olay anının anbean kayıt altına alındığına dikkati çeken Barış Aytar, çevredekilerin duyarsız kaldığını anlattı. Aytar, “Arkamda o kadar araç olmasına rağmen kimsenin aracından inmeyişi çok şaşırtıcı ve üzücü" diye konuştu.

'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

darp1

Bu olayın başka bir kişinin de başına gelebileceğini aktaran Barış Aytar, “O kurtardığım kadının kimin ailesi, kimin akrabası olduğunu bilmiyorum. Kişileri tanımıyorum. Kişilerin maskeleri de yoktu. Bu konudan da ayrıca işlem yapılmasını istiyorum. Karakola giderek her ikisinden de şikâyetçi olacağım. Sanırım madde bağımlılarının yanı sıra kadınların üzerinden para kazanan kişilerdi. Kadını karşı tarafta duran aracın içerisine zorla bindirmeye çalışıyordu. 'Bizim söylediğimiz araçlara bineceksin' diye diretiyordu. Saçından tutmuş ve zorla sürüklüyordu" dedi.

Barış Aytar, darbedilen kadın için kendi hayatını tehlikeye attığını, yine olsa aynı şeyi yaparak kadını kurtarabileceğini söyledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Pazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz ettiPazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz etti
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
antalya kadına şiddet

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

Kemal Alcu kimdir? İşkence yaptığı videp tepki çekti

Kemal Alcu kimdir? Eski sevgilisinin arkadaşını kaçırdı!

İl Sağlık Müdürü, İstanbul için tarih verdi

İl Sağlık Müdürü, İstanbul için tarih verdi

Kim hangi koronavirüs aşısını yaptırmalı? BioNTech mi Sinovac mı?

Kim hangi koronavirüs aşısını yaptırmalı?

Pazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz etti

Pazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz etti

1 Nisan Şaka Günü nedir? 1 Nisan'da neden şaka yapılır?

1 Nisan Şaka Günü nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.