Saçlarıyla gündem olmuştu! Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli dudak uçuklattı

Rol aldığı yapımlar ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde saçlarıyla sosyal medyanın diline düşmüştü.

Academy Day'e katılan Sarıkaya'ya 'Görümce maşası bu'',''Bu Serenay olamaz'',''Adanalı zamanlarına dönmüş'' gibi yorumlar yapılmıştı. Sarıkaya'nın takipçileri tarafından hiç beğenilmeyen tarzının bedeli ise ortaya çıktı.

GazeteMagazin'in haberine göre Serenay Sarıkaya'nın elbisesi 99.564 TL, çantası ise 116,335 TL. Ünlü ismin kombinin toplam fiyatı 215 bin TL.

KALÇA DANSI OLAY OLMUŞTU

Ünlü oyuncu geçen günlerde Alice Müzikali'nin veda partisindeki kalça dansıyla çok konuşulmuştu. Sarıkaya'nın veda partisindeki tarzı ve enerjik halleri takipçilerinden tam not almıştı.



