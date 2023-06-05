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Saçlarıyla gündem olmuştu! Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli dudak uçuklattı

05.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle fırtınalar estiren Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day'e katıldı. Davetteki tarzıyla gündem olan Sarıkaya'nın elbise ve çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

Saçlarıyla gündem olmuştu! Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli dudak uçuklattı

Rol aldığı yapımlar ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde saçlarıyla sosyal medyanın diline düşmüştü.

Academy Day'e katılan Sarıkaya'ya 'Görümce maşası bu'',''Bu Serenay olamaz'',''Adanalı zamanlarına dönmüş'' gibi yorumlar yapılmıştı. Sarıkaya'nın takipçileri tarafından hiç beğenilmeyen tarzının bedeli ise ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya 1

GazeteMagazin'in haberine göre Serenay Sarıkaya'nın elbisesi 99.564 TL, çantası ise 116,335 TL. Ünlü ismin kombinin toplam fiyatı 215 bin TL.

Serenay Sarıkaya 2

KALÇA DANSI OLAY OLMUŞTU

Ünlü oyuncu geçen günlerde Alice Müzikali'nin veda partisindeki kalça dansıyla çok konuşulmuştu. Sarıkaya'nın veda partisindeki tarzı ve enerjik halleri takipçilerinden tam not almıştı.

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