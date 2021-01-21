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Sadakatsiz 14. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de inşattan düşen Volkan mı?

21.01.2021 00:53 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 14. yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in son bölümünde Asya ve Nil, Volkan'ın planını ortaya çıkarmak için Selçuk'a oyun oynadı. Ancak sonunda oyunu öğrenen Selçuk çılgına döndü ve şehirden kaçmak üzere olan Nil'in peşine düştü. Selçuk'tan kaçan Nil ise bir inşaata sığındı. Nil'e yardıma Volkan da geldi. Ancak Nil'i kurtarmak isterken bir kişi Asya'nın gözü önünden inşaattan düştü. Peki Sadakatsiz'de Volkan mı yoksa Selçuk mu aşağıya düştü?

Sadakatsiz dizisi 14. yeni bölümüyle 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölüm final sahnesinden inşaattan düşen kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Nil'in oyununu öğrenen Selçuk, Nil'in peşine düşüyor. Nil'i ondan kaçırmaya çalışan Asya ise beklenmedik bir durumun içine giriyor. Nil'i takip eden Volkan ve Selçuk, onu bir inşaatın içinde buluyor ve onu korumak isterken aşağı biri düşüyor. Peki aşağı düşen kişi Volkan mı?

Öte yandan Asya’nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

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