Sadakatsiz 14. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de inşattan düşen Volkan mı?

Sadakatsiz dizisi 14. yeni bölümüyle 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölüm final sahnesinden inşaattan düşen kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Nil'in oyununu öğrenen Selçuk, Nil'in peşine düşüyor. Nil'i ondan kaçırmaya çalışan Asya ise beklenmedik bir durumun içine giriyor. Nil'i takip eden Volkan ve Selçuk, onu bir inşaatın içinde buluyor ve onu korumak isterken aşağı biri düşüyor. Peki aşağı düşen kişi Volkan mı?

Öte yandan Asya’nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

