Sadakatsiz 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Derin'e ne olacak?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 7 Nisan Çarşamba akşamı 25. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ASYA DERİN'İ BULUYOR!

Saakatsiz yeni bölümde Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor.

Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor.



Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor. Derin'i kim, neden yaraladı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin’le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

Derin’in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya’yı zor durumda bırakır.

Derin’i bulmak ve Asya’yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir.



Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya’ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır.

Derin’le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?