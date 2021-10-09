Sadakatsiz 34. son bölüm fragmanı yayınlandı! Derin, Aras’ı tanıyor

Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Derin'in bildiği gerçek ne?

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz son bölümde; Asya, gizemli adamın hafızasının geri gelmesi için elinden geleni yapıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.



