MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz'de Asya'nın hayatını değiştirecek karakter! Kenan Ece Sadakatsiz'de hangi rolde oynayacak?

Sadakatsiz'de Asya'nın hayatını değiştirecek karakter! Kenan Ece Sadakatsiz'de hangi rolde oynayacak?

04.11.2020 20:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sadakatsiz'de Asya'nın hayatını değiştirecek karakter! Kenan Ece Sadakatsiz'de hangi rolde oynayacak?

Kanal D’nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan 'Sadakatsiz' dizisine sürpriz bir isim katıldı. Kenan Ece, psikiyatr rolüyle kadroya dahil oldu.

Sadakatsiz dizisinde başarılı bir psikiyatr olan 'Turgay Güngör' karakterine hayat verecek olan Kenan Ece, 'Asya’nın (Cansu Dere) en zor anında karşısına çıkacak ve Turgay, Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandıracak.

kenan

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı Sadakatsiz’de; Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen eşlik ediyor.

Sadakatsiz ile ekrana dönen Cansu Dere o listede öne çıktıSadakatsiz ile ekrana dönen Cansu Dere o listede öne çıktı

Dizinin oyuncu kadrosunda; Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu da yer alıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı

İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı

ABD seçimlerinde son durum!

ABD seçimlerinde son durum!

'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'

'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'

Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı

Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı

Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı

Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Diğer Haberler

İyi Aile Babası dizisinden ilk kareler

İyi Aile Babası dizisinden ilk kareler

Star'ın yeni dizisi Sol Yanım'dan ilk bölüm fotoğrafları

Başrolde Defne Samyeli var!

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye böyle veda etti! Talat Bulut Yasak Elma'dan ne zaman ayrıldı?

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. son bölüm finalinde Behzat öldü mü? Yaman'dan şok saldırı! Emir Benderlioğlu EDHO'dan ayrıldı mı?

EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Masumlar Apartmanı 8. son bölüm final sahnesi! Han, İnci'yi dedesinden istedi! Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan final sahnesi!

Ramo 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo Kaman gizemini çözecek mi?

Ramo'da Kaman gizemi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.