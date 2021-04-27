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  4. Sadakatsiz’de Asya ve Derin kâbus yaşıyor ama Melis Sezen ve Cansu Dere’nin keyfi yerinde!

Sadakatsiz’de Asya ve Derin kâbus yaşıyor ama Melis Sezen ve Cansu Dere’nin keyfi yerinde!

27.04.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin çok izlenen dizisi Sadakatsiz, peş peşe gelen koronavirüs vakaları yüzünden ara vermek zorunda kalmıştı. Diziye verilen mecburi aradan sonra çekimler eksiklerle başlamıştı. Setten sürpriz bir fotoğraf, Sadakatsiz dizisinin hayranlarını tebessüm ettirdi.

Sadakatsiz’de Asya ve Derin kâbus yaşıyor ama Melis Sezen ve Cansu Dere’nin keyfi yerinde!

Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz haftalarda önce başrol oyuncusu Burak Sergen’in virüse yakalandığı haberiyle sarsılmış sonrasında dizinin Derin’i Melis Sezen ve Ali’si Alp Akar’ın koronavirüse yakalandığı haberleri gelmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası dizinin çekimlerine ara verilmişti.

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SADAKATSİZ DİZİSİ ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Sadakatsiz dizisinin çekimleri eksikleri olsa da geçtiğimiz günlerce başladı. Heyecanla beklenen dizi öncesinde Melis Sezen’in yaptığı bir paylaşım ise görenlere ilginç bir ironi yaşattı!

Çekimler sırasında Cansu Dere ve Melis Sezen’in, Nazan’ı oynayan Name Önal ile gülümseyerek verdikleri poz, hayranlarına “kaçırıldıkları evde işlerin pek de kötü gitmediğini gösteriyor!” dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere Melis Sezen
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dizinin bu tür paylaşımlarla inandırıcılığının bozulduğu kanısındayım bilmem bu kanida olan tek ben mıyım

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