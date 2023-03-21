MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz'den sonra Gülcemal dizisinde! Melis Sezen yeni rolünü paylaştı, Seda Sayan çok beğendi

Sadakatsiz'den sonra Gülcemal dizisinde! Melis Sezen yeni rolünü paylaştı, Seda Sayan çok beğendi

21.03.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen yeni diziyle ekrana dönüyor. Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisinden merakla beklenen fragman yayınlandı. Nefretle başlayan bir aşkı konu alan diziden bir kare paylaşan Melis Sezen'e beğeni yağdı. Seda Sayan da oyuncuyu çok beğendi.

Sadakatsiz'den sonra Gülcemal dizisinde! Melis Sezen yeni rolünü paylaştı, Seda Sayan çok beğendi

Sadakatsiz dizisinde Derin rolüyle dikkat çeken Melis Sezen yeni diziyle ekranlara dönüyor. Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in paylaştığı Gülcemal dizisinin oyuncu kadrosunda Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel yer alıyor.

FOX TV'de yayınlanacak olan Gülcemal dizisi fragmanını paylaşan Melis Sezen'e beğeni yağdı. "Yüreğim pır pır. Bambaşka bir heyecan var içimde" diyen Sezen'e Seda Sayan "Tanıtım harika hayırlı olsun bitanem" yazdı.

gulcemal-dizisinin-merakla-beklenen-ilk-fragmani-15711009_643_m

Ünlü oyuncu çıplak şekilde sokaklarda dolaşırken bulundu! Şoke eden olay hayranlarını üzdü Ünlü oyuncu çıplak şekilde sokaklarda dolaşırken bulundu! Şoke eden olay hayranlarını üzdü

GÜLCEMAL KONUSU

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

gulcemal-dizisinin-merakla-beklenen-ilk-fragmani-15711009_3998_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eteğini savurdu, açılmasına aldırış etmediEteğini savurdu, açılmasına aldırış etmedi
Tesettürlü hali gündem olmuştu! Olay pozlarTesettürlü hali gündem olmuştu! Olay pozlar
Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Oyuncu Seda Sayan tanem

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

'Oy oranı sürpriz oldu, ben şaşırdım...'

'Oy oranı sürpriz oldu, ben şaşırdım...'

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.