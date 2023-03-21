Sadakatsiz'den sonra Gülcemal dizisinde! Melis Sezen yeni rolünü paylaştı, Seda Sayan çok beğendi

Sadakatsiz dizisinde Derin rolüyle dikkat çeken Melis Sezen yeni diziyle ekranlara dönüyor. Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in paylaştığı Gülcemal dizisinin oyuncu kadrosunda Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel yer alıyor.

FOX TV'de yayınlanacak olan Gülcemal dizisi fragmanını paylaşan Melis Sezen'e beğeni yağdı. "Yüreğim pır pır. Bambaşka bir heyecan var içimde" diyen Sezen'e Seda Sayan "Tanıtım harika hayırlı olsun bitanem" yazdı.

GÜLCEMAL KONUSU

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.



