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Sadakatsiz dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi, konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2020 02:06 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni sezon dizisi Sadakatsiz'in 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolleri paylaştığı ve Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz'in yayın tarihi de açıklandı. Peki Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sadakatsiz dizisi konusu ve yayın tarihi.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz 7 Ekim Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başlıyor.

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SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.

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Sadakatsiz dizisi Ekim ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.
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Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

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