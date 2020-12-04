Sadakatsiz dizisi hayatınıza girmeden önce onlar vardı! Aşk üçgenleriyle bir dönemin psikolojisini alt üst eden diziler!

Türk dizilerinin en çok işlenen konuları arasında aşk yerini alıyor. Romantizmin tavan çıktığı dizilerde mutlaka bir esas oğlan ve kız oluyor. Ancak bu esas oğlan ve kız bir türlü mutlu olamıyor. Çünkü rahat bırakmıyorlar. Bir de üzerine başrollerimizin kafasının karışması eklenince ortalık entrika yumağına dönüşüyor. İşte aşk üçgenlerinin temelinde kurulan diziler... AŞK-I MEMNU En bilinen ve büyük sansasyon yaratan aşk üçgeniyle başlıyoruz. Adnan-Bihter ve Behlül... Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanarak televizyon ekranına gelmeye başlayan Aşk-ı Memnu’nun sınırları ülkemizi aşarak adeta dünyaya yayıldı. Adnan ve Bihter evliliğinin çatırmasına neden olan Behlül, “Bunun adı aşk” diyerek seyircisine durumu özetlemişti. Beşir’in finale kadar susmasının ardından Adnan Ziyagil’in öğrenmesi tüm seyircisine derin bir nefes aldırtmıştı. KAVAK YELLERİ Bir dönemin gençlik dizisi Kavak Yelleri, aşk üçgenlerinin bir numaralı efsanesiydi. Aslı-Deniz ve Mine’nin arasında başlayan aşk üçgeni sonraki bölümlerde Efe’nin de dahil olmasıyla iyice karıştı. Hatta yan karakterlerin de aşk üçgenlerinde kendine yer bulması seyircinin kafasını allak bullak etti.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir dönemin reyting rekorları kıran yapımlarından biriydi. Hatta yayınladığı gün herkes yeni bölümü kaçırmamak adına ekran başına kilitleniyordu. Dizi aşk üçgenlerinin en bereketli olduğu yapım desek yalan olmaz. İlk olarak Cemile-Ali Kaptan ve Caroline arasında başlayan ihanet, denizcilerin her limanda bir sevgilisi olur teorisinin ipatı niteliğindeydi. Dizide ihanet olmasa yanan bir aşk üçgenine daha bakıyoruz; Aylin-Murat ve Soner. Erkek kardeşinin hastalığı yüzünden ona kıyamayan ve her istediğini yerine getirmeye çalışan Soner, aşık olduğu Aylin’in kardeşiyle evlenmesini izlemek zorunda kalmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki aşk üçgenleri bitti sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sırada Ahmet-Berrin ve Hakan arasındaki aşk var. Berrin aynı üniversitede beraber okuduğu Ahmet’e aşık olur hatta evlenirler. Ancak kader ağlarını örer ve Berrin sevdiği adamı kaybeder. Bunun üzerine Ahmet’in yakın arkadaşı Hakan’la mantık çerçevesinde bir evlilik yapar. KUZEY GÜNEY Kuzey-Güney ve Cemre arasındaki aşk üçgeni en unutulmazlar arasında yer alıyor. Güney’le evlilik hazırlıkları yaptığı sırada ihanetle yüzleşerek ayrılmak zorunda kalan Cemre sonrasında Güney’in kardeşi Kuzey’e aşık olur. Kuzey’le beraber olmak için bir sürü yol arayan Cemre aşkı için birçok şeyi göze alır.

LEYLA İLE MECNUN Mecnun gerçek Leyla’nın ölümünden sonra ortaya çıka yeni Leylalar Şirin ve Sedef arasında kalır. Aşkının peşinden koşan Mecnun, Şirin ve Sedef’le destanlara konu olacak bir aşk üçgenine imza atar. LALE DEVRİ Lale Devri dizisinin ilk bölümleri Çınar-Lale ve Yeşim arasındaki sonu gelmez aşk üçgenini konu alıyordu. Lale’nin diziye veda etmesinden sonra Toprak karekterinin dahil olmasıyla beraber aşk üçgeni Yeşim-Çınar ve Toprak dahiline dönüştü. Çınar için mücadelesinden bir gün bile vazgeçmeyen Yeşim’in azmini bir kez de buradan tebrik ediyoruz Fİ Dijital platformlarda yapılan ilk iş olma özelliğini taşıyan Fi,Çi,Pi üçlemesinin birincisi Duru- Deniz ve Can Manay arasında süren saplantılı aşk üçgeninden oluşuyordu. Diziyi izlemek isteyenler için fazla detay vermeden Can Manay’ın isteğine ulaşmak için “her yol mübahtır” sözünün tam karşılığıdır! FAZİLET HANIM VE KIZLARI Fazilet Hanım’ın büyük kızı Hazan Egemen kardeşlerin arasında kendini büyük bir çıkmazın içinde buldu. Sinan’a yıllar boyunca platonik bir şekilde aşık olan Hazan, gerçek aşkı ise Yağız sayesinde tattı.

YASAK ELMA Yasak Elma dizisi adeta aşk üçgenlerinin hatta dörtgen ve beşgenlerinin oluşturulduğu bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Yasak Elma dizisinin ilk bölümlerinde Ender- Halit evliliğinde Yıldız faktörü dahil olmuştu. Sonraki dönemde ise Yıldız-Halit evliliğinin içinde Şahika ve Leyla girmişti. UFAK TEFEK CİNAYETLER Reyting rekorları kıran ve yayınladığı dönemde adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve-Serhan ve Oya arasındaki aşk üçgeni izleyicileri ikiye bölmüştü. Entrikası bu kadar bol olan dizinin aşk üçgeni bu kadar olur mu hiç? Mehmet ve Arzu evliliğindeki Burcu ihanetini kaç kişi unuttu? KADIN Bir annenin eşini kaybettikten sonra çocuklarıyla beraber hayat mücadelesini konu alan Kadın dizisinde Bahar-Arif ve Sarp arasındaki aşk üçgeni seyirciyi derinden etkilemişti. Bahar’ın seçimini merak eden izleyici aşka sahip çıkmayı tercih etmişti. MUHTEŞEM YÜZYIL Osmanlı İmparatorluğu’nun en şaşaalı dönemlerinden birini anlatan Muhteşem Yüzyıl, ününü sınırlarının dışına taşımayı başaran diziler arasında yerini aldı. Cardi B’nin tutkunu olduğu dizinin başlarında Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem ve Mahidevran Sultan arasında zor anlar yaşamıştı. Hürrem Sultan’ın entiriklarıyla Sultan Süleyman’ın seçim yapmakta zorlanmadığını söylemek yanlış olmaz.