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Sadakatsiz dizisi hayatınıza girmeden önce onlar vardı! Aşk üçgenleriyle bir dönemin psikolojisini alt üst eden diziler!

Seray Üstün Seray Üstün 04.12.2020 17:25 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi hayatınıza girmeden önce onlar vardı! Aşk üçgenleriyle bir dönemin psikolojisini alt üst eden diziler!

Sadakatsiz dizisinden sonra aldatılma hikayeleri yeniden gündeme gelmeye başladı. Asya-Volkan ve Derin arasındaki aşk üçgeninin izleyicisinin sinir kat sayısını zorladığı dizinin ardından limitleri yükseltmeye karar verdik. Sizler için aşk üçgenleriyle bir dönemin sınırlarını zorlayan dizileri derledik...

Türk dizilerinin en çok işlenen konuları arasında aşk yerini alıyor. Romantizmin tavan çıktığı dizilerde mutlaka bir esas oğlan ve kız oluyor. Ancak bu esas oğlan ve kız bir türlü mutlu olamıyor. Çünkü rahat bırakmıyorlar. Bir de üzerine başrollerimizin kafasının karışması eklenince ortalık entrika yumağına dönüşüyor. İşte aşk üçgenlerinin temelinde kurulan diziler...

AŞK-I MEMNU

aşkı memnu

En bilinen ve büyük sansasyon yaratan aşk üçgeniyle başlıyoruz. Adnan-Bihter ve Behlül... Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanarak televizyon ekranına gelmeye başlayan Aşk-ı Memnu’nun sınırları ülkemizi aşarak adeta dünyaya yayıldı. Adnan ve Bihter evliliğinin çatırmasına neden olan Behlül, “Bunun adı aşk” diyerek seyircisine durumu özetlemişti. Beşir’in finale kadar susmasının ardından Adnan Ziyagil’in öğrenmesi tüm seyircisine derin bir nefes aldırtmıştı.

KAVAK YELLERİ

kavak yelleri

Bir dönemin gençlik dizisi Kavak Yelleri, aşk üçgenlerinin bir numaralı efsanesiydi. Aslı-Deniz ve Mine’nin arasında başlayan aşk üçgeni sonraki bölümlerde Efe’nin de dahil olmasıyla iyice karıştı. Hatta yan karakterlerin de aşk üçgenlerinde kendine yer bulması seyircinin kafasını allak bullak etti.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

öyle bir geçer zaman ki

Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir dönemin reyting rekorları kıran yapımlarından biriydi. Hatta yayınladığı gün herkes yeni bölümü kaçırmamak adına ekran başına kilitleniyordu. Dizi aşk üçgenlerinin en bereketli olduğu yapım desek yalan olmaz. İlk olarak Cemile-Ali Kaptan ve Caroline arasında başlayan ihanet, denizcilerin her limanda bir sevgilisi olur teorisinin ipatı niteliğindeydi.

Dizide ihanet olmasa yanan bir aşk üçgenine daha bakıyoruz; Aylin-Murat ve Soner. Erkek kardeşinin hastalığı yüzünden ona kıyamayan ve her istediğini yerine getirmeye çalışan Soner, aşık olduğu Aylin’in kardeşiyle evlenmesini izlemek zorunda kalmıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki aşk üçgenleri bitti sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sırada Ahmet-Berrin ve Hakan arasındaki aşk var. Berrin aynı üniversitede beraber okuduğu Ahmet’e aşık olur hatta evlenirler. Ancak kader ağlarını örer ve Berrin sevdiği adamı kaybeder. Bunun üzerine Ahmet’in yakın arkadaşı Hakan’la mantık çerçevesinde bir evlilik yapar.

KUZEY GÜNEY

kuzey güney

Kuzey-Güney ve Cemre arasındaki aşk üçgeni en unutulmazlar arasında yer alıyor. Güney’le evlilik hazırlıkları yaptığı sırada ihanetle yüzleşerek ayrılmak zorunda kalan Cemre sonrasında Güney’in kardeşi Kuzey’e aşık olur. Kuzey’le beraber olmak için bir sürü yol arayan Cemre aşkı için birçok şeyi göze alır.

LEYLA İLE MECNUN

leyla ile mecnun

Mecnun gerçek Leyla’nın ölümünden sonra ortaya çıka yeni Leylalar Şirin ve Sedef arasında kalır. Aşkının peşinden koşan Mecnun, Şirin ve Sedef’le destanlara konu olacak bir aşk üçgenine imza atar.

LALE DEVRİ

lale devri

Lale Devri dizisinin ilk bölümleri Çınar-Lale ve Yeşim arasındaki sonu gelmez aşk üçgenini konu alıyordu. Lale’nin diziye veda etmesinden sonra Toprak karekterinin dahil olmasıyla beraber aşk üçgeni Yeşim-Çınar ve Toprak dahiline dönüştü. Çınar için mücadelesinden bir gün bile vazgeçmeyen Yeşim’in azmini bir kez de buradan tebrik ediyoruz

fi

Dijital platformlarda yapılan ilk iş olma özelliğini taşıyan Fi,Çi,Pi üçlemesinin birincisi Duru- Deniz ve Can Manay arasında süren saplantılı aşk üçgeninden oluşuyordu. Diziyi izlemek isteyenler için fazla detay vermeden Can Manay’ın isteğine ulaşmak için “her yol mübahtır” sözünün tam karşılığıdır!

FAZİLET HANIM VE KIZLARI

fazilet hanım

Fazilet Hanım’ın büyük kızı Hazan Egemen kardeşlerin arasında kendini büyük bir çıkmazın içinde buldu. Sinan’a yıllar boyunca platonik bir şekilde aşık olan Hazan, gerçek aşkı ise Yağız sayesinde tattı.

YASAK ELMA

yasak elma

Yasak Elma dizisi adeta aşk üçgenlerinin hatta dörtgen ve beşgenlerinin oluşturulduğu bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Yasak Elma dizisinin ilk bölümlerinde Ender- Halit evliliğinde Yıldız faktörü dahil olmuştu. Sonraki dönemde ise Yıldız-Halit evliliğinin içinde Şahika ve Leyla girmişti.

UFAK TEFEK CİNAYETLER

ufak tefek

Reyting rekorları kıran ve yayınladığı dönemde adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve-Serhan ve Oya arasındaki aşk üçgeni izleyicileri ikiye bölmüştü. Entrikası bu kadar bol olan dizinin aşk üçgeni bu kadar olur mu hiç? Mehmet ve Arzu evliliğindeki Burcu ihanetini kaç kişi unuttu?

KADIN

kadın

Bir annenin eşini kaybettikten sonra çocuklarıyla beraber hayat mücadelesini konu alan Kadın dizisinde Bahar-Arif ve Sarp arasındaki aşk üçgeni seyirciyi derinden etkilemişti. Bahar’ın seçimini merak eden izleyici aşka sahip çıkmayı tercih etmişti.

MUHTEŞEM YÜZYIL

muhteşem yüzyıl

Osmanlı İmparatorluğu’nun en şaşaalı dönemlerinden birini anlatan Muhteşem Yüzyıl, ününü sınırlarının dışına taşımayı başaran diziler arasında yerini aldı. Cardi B’nin tutkunu olduğu dizinin başlarında Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem ve Mahidevran Sultan arasında zor anlar yaşamıştı. Hürrem Sultan’ın entiriklarıyla Sultan Süleyman’ın seçim yapmakta zorlanmadığını söylemek yanlış olmaz.

EZEL

ezel

Bir döneme damga vuran yapımlar listesine ilk sıradan girmeyi hak eden Ezel dizisindeki Ezel-Eyşan ve Cengiz’in aşk üçgeni izleyicisinin nefretini kazandı. Eyşan’ın Ezel’e ihanet ederek Cengiz’le kaçması yıllar sonra sosyal medyanın gündemine bir kez daha oturdu. Ezel’in fanatikleri Cansu Dere’nin Sadakatsiz dizisinde aldatılan bir kadını canlandırdığı Asya karakterine ‘oh olsun’ diyerek gönderme yapmayı ihmal etmedi.

YAPRAK DÖKÜMÜ

yaprak dökümü

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü Ali Rıza Bey’in kızları arasındaki aşk düellosuna sahne oldu. Leyle ve Necla kardeşlerin ikisinin birden Oğuz’a aşık olması aralarına uzun yıllarca sürecek olan nifak tohumlarının ekilmesine neden oldu.

MEDCEZİR

medcezir

Gençlik dizilerinin yeni dönem uyarlaması sayılabilecek yapım güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaman’ın hayatlarına girmesinde önce Mira, Orkun’la uzun süreli bir ilişki yaşıyordu. Tabii burada yeni bir aşk üçgenine parantez açmamız gerekecek. Çünkü Orkun sevgilisini en yakın arkadaşı Hale’yle aldatıyordu.

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