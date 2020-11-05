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Sadakatsiz dizisi sosyal medyada zirvede yer aldı! Sadakatsiz 5. bölüm ne kadar izlendi?

05.11.2020 22:27 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi sosyal medyada zirvede yer aldı! Sadakatsiz 5. bölüm ne kadar izlendi?

Kanal D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz, beşinci bölümü ile hem sosyal medya hem de reytinglerde zirvede yer aldı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen, Sadakatsiz sosyal medyada da bir rekora imza attı.

Dizi yine yüksek konuşulma rakamlarına ulaşarak 4 milyon erişim aldı. Ekranda olduğu süre boyunca dünya gündeminin üst sıralarda yer alan Sadakatsiz Türkiye trend listesinde de 1.sıradaydı.

Sadakatsiz 5. son bölüme Asya ve Mert'in aldatma sahnesi damga vurdu! Sadakatsiz dizisi sosyal medyayı salladıSadakatsiz 5. son bölüme Asya ve Mert'in aldatma sahnesi damga vurdu! Sadakatsiz dizisi sosyal medyayı salladı

Aldığı yüksek reytingler ve sosyal medya başarısı ile de dikkat çeken Sadakatsiz’in yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Dizi reytinglerde AB kategorisinde 11.85 reyting, 27.60 izlenme payı ile ABC 1 kategorisinde ise 11.89 reyting, 24.99 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu. Sosyal medyada da 4 milyon erişine ulaştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mide bulandırıcı koca aldattı karısına en yakın arkadaşıyla aldattı pes nereye gidiyoruz nasıl kadınları bu hale ketirdiniz ar namus yok olmuş her iki tarafta neden aldatma duygusu yaşıyor yeter ya Kenç lere örnek ne güzel demi ya

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