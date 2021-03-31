Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Derin öldü mü?

Her Çarşamba saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı yeniden karşı karşıya getirmişti. Peki Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (24. BÖLÜM)

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (23. BÖLÜM)

Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı yeniden karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakacaktır. Gözünü karartan Derin’in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış olarak bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Sadakat, aşk ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (24. BÖLÜM)

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.