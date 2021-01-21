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Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Seray Üstün Seray Üstün 21.01.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Sadakatsiz dizisinin 14. bölümünün yayınlanmasından sonra reyting listelerinde üst sıralarda yer alan yapım sosyal medyanın gündemine yerleşti. Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin paylaştığı dizinin son bölümünde Asya’nın Selçuk üzerindeki planı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyanın mizah tutkunları bu gelişmeden sonra boş durmadı.

Doctor Foster dizisinden uyarlanarak Türk televizyonlarına aktarılan Sadakatsiz, Kanal D ekranlarında seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin 14. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sadakatsiz dizisini yakından takip edenler eminiz ki konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik. Asya ve Volkan 10 yıllık mutlu evlilikleri olan bir çifttir. Doktor Asya eşi Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a taşınarak burada kendisine yeni bir hayat kurmuştur. Asya ve Volkan mutlu evliliklerini Ali ismini verdikleri çocuklarıyla pekiştirmiştir. Ancak Volkan’ın ihaneti bütün aile düzenini alt üst etmiştir.

Volkan, Tekirdağ’ın zengin ve tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Derin ile aşk yaşamaya başlar. Asya’nın bu birlikteliği öğrenmesi ve intikam planları seyircinin gönlünde taht kurmayı başardı. Asya’nın ihanet planın ardından Tekirdağ’ı terk eden Volkan ve Derin’in dönüşü ise yeniden olayların kızışmasına neden oldu. Sadakatsiz’in 14. bölümünde Volkan Asya’nın hayatını tepetaklak etmek için sinsi bir planlamanın içine girer.

Volkan’ın planları ve Asya’ya yaptıkları bir anda sosyal medyanın gündemini oluşturdu. İşte Sadakatsiz dizisinin 14. bölümüne sosyal medyadan gelen komik yorumlar...

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SADAKATSİZ DİZİSİNİN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 14 Ocak 2021 Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Nil’in oyununu öğrenen Selçuk Nil’in peşine düşer. Nil’i ondan kaçırmaya çalışan Asya ise beklenmedik bir durumun içine girer. Nil’i takip eden Volkan ve Selçuk, onu bir inşaatın içinde bulur ve onu korumak isterken aşağı biri düşer. Öte yandan Asya’nın Ali için endişeleri artar. Volkan Selçuk tarafından iyice köeşeye sıkışmış hisseder. Üzerindeki baskı yüzünden stres altına giren Ali kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

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