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Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Seray Üstün Seray Üstün 11.02.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Sadakatsiz dizisinin 17. bölümünün yayınlanmasından sonra reyting listelerinde üst sıralarda yer alan yapım sosyal medyanın gündemine yerleşti. Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin paylaştığı dizinin son bölümünde Asya’nın ani bir şekilde ortadan kaybolması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyanın mizah tutkunları bu gelişmeden sonra boş durmadı.

Doctor Foster dizisinden uyarlanarak Türk televizyonlarına aktarılan Sadakatsiz, Kanal D ekranlarında seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin 17. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sadakatsiz dizisini yakından takip edenler eminiz ki konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik. Asya ve Volkan 10 yıllık mutlu evlilikleri olan bir çifttir. Doktor Asya eşi Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a taşınarak burada kendisine yeni bir hayat kurmuştur. Asya ve Volkan mutlu evliliklerini Ali ismini verdikleri çocuklarıyla pekiştirmiştir. Ancak Volkan’ın ihaneti bütün aile düzenini alt üst etmiştir.

Volkan, Tekirdağ’ın zengin ve tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Derin ile aşk yaşamaya başlar. Asya’nın bu birlikteliği öğrenmesi ve intikam planları seyircinin gönlünde taht kurmayı başardı. Asya’nın ihanet planın ardından Tekirdağ’ı terk eden Volkan ve Derin’in dönüşü ise yeniden olayların kızışmasına neden oldu. Sadakatsiz’in 17. bölümünde Volkan Asya’nın hayatını tepetaklak etmek için sinsi bir planlamanın içine girer. Ali’nin babasının seçmesi kendisini derinden yaralayan Asya oğlunu geri alabilmek için yeni bir savaşa girmeye hazırlanır.

Volkan’ın planları ve Asya’ya yaptıkları bir anda sosyal medyanın gündemini oluşturdu. İşte Sadakatsiz dizisinin 17. bölümüne sosyal medyadan gelen komik yorumlar...

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SADAKATSİZ DİZİSİNİN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 10 Şubat 2021 Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Ali’nin babasıyla yaşama kararı Asya’nın dengelerini alt üst eder. Oğlunu kaybettiğini düşünen Asya bir anda ortadan kaybolur. Ali’yi geri kazanmak için büyük bir plan hazırlayan Asya, bir kez daha Derin ile karşı karşıya gelir. Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Son zamanlarda sinirleri çok bozuk olan Derin, tüm hırsını Ali'den çıkardı. Ali'ye karşı bir anda tavrı değişen Derin, onunla tartışmaya başladı. Sesler yükselince Volkan duruma el attı. Ancak Volkan'ın gelişi bu defa çok sert oldu. Derin'le tartışan Ali'nin "Annemi aldattığın için bunlar oldu" sözleri üzerine Volkan çılgına döndü. Ali'ye tokat atan Volkan, bu davranışıyla onu kaybetti. Ali ise gözyaşları içinde annesi Asya'yı ağlayarak kendisini almasını istedi. Volkan ve Derin'in evine gelen Asya, oğluna kavuştu.

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