Sadakatsiz ile yıldızı parlamıştı... Murat Ünalmış’ın partneri Melis Sezen oldu!

Murat Ünalmış sonunda ekranlara dönüyor. “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin ardından başarılı ise Gülcemal dizisiyle anlaştı.

FOX’ta ekrana gelecek olan dizi izlenme rekorları kıran birçok projeye imza atan MF Yapım’ın patronu Asena Bülbüloğlu imzası taşıyacak. Dizinin başrol kadın yıldızı belli oldu.

Sadakatsiz dizisinin ardından Disney Plus’ın Halit Ergenç ve Songül Öden’li Numen’de başrol oynayan Melis Sezen Gülcemal ile anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eda Tezcan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna oturacak isim de belli oldu. Başarılı yönetmen Ali Balcı, Murat Ünalmış ile Melis Sezen’i buluşturacak olan dizinin yönetmen koltuğuna oturacak.

