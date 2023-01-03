MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz ile yıldızı parlamıştı... Murat Ünalmış’ın partneri Melis Sezen oldu!

Sadakatsiz ile yıldızı parlamıştı... Murat Ünalmış’ın partneri Melis Sezen oldu!

03.01.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle öne çıkan Murat Ünalmış'ın FOX'ta ekrana gelecek Gülcemal adlı dizideki partneri sonunda belli oldu. Sadakatsiz ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Melis Sezen başrol olarak diziye dahil oldu.

Sadakatsiz ile yıldızı parlamıştı... Murat Ünalmış’ın partneri Melis Sezen oldu!

Murat Ünalmış sonunda ekranlara dönüyor. “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin ardından başarılı ise Gülcemal dizisiyle anlaştı.

FOX’ta ekrana gelecek olan dizi izlenme rekorları kıran birçok projeye imza atan MF Yapım’ın patronu Asena Bülbüloğlu imzası taşıyacak. Dizinin başrol kadın yıldızı belli oldu.

Sadakatsiz dizisinin ardından Disney Plus’ın Halit Ergenç ve Songül Öden’li Numen’de başrol oynayan Melis Sezen Gülcemal ile anlaştı.

dfdgdg

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eda Tezcan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna oturacak isim de belli oldu. Başarılı yönetmen Ali Balcı, Murat Ünalmış ile Melis Sezen’i buluşturacak olan dizinin yönetmen koltuğuna oturacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Spiker Buket Aydın şarkıcılığa soyundu! Sesi beğenilmediSpiker Buket Aydın şarkıcılığa soyundu! Sesi beğenilmedi
Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi! "Kestireceğim yerler var"Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi! "Kestireceğim yerler var"
Müge Anlı fark edince adeta delirdi: "Bacaklarıma bakma..."Müge Anlı fark edince adeta delirdi: "Bacaklarıma bakma..."
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Murat Ünalmış ele

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

Sözleşmeliye kadro müjdesinde kritik gün

Sözleşmeliye kadro müjdesinde kritik gün

Çıplak halleri sosyal medyayı salladı!

Çıplak halleri sosyal medyayı salladı!

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.