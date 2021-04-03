Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere diziye veda mı ediyor?

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Kanal D’nin fenomen dizisi Sadakatsiz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’nin 3 bölüm sonra Sadakatsiz’e veda edecek.

Bir başka iddiaya göre; yapım şirketi Cansu Dere’nin boşluğunu Serenay Sarıkaya ile dolduracak.



Ortaya atılan bu iddia sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili henüz yalanlama gelmedi.

