MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere diziye veda mı ediyor?

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere diziye veda mı ediyor?

03.04.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere’nin diziye veda edeceği iddia edildi.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere diziye veda mı ediyor?

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Kanal D’nin fenomen dizisi Sadakatsiz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

cansu2

İddiaya göre; Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’nin 3 bölüm sonra Sadakatsiz’e veda edecek.

cansu1

Bir başka iddiaya göre; yapım şirketi Cansu Dere’nin boşluğunu Serenay Sarıkaya ile dolduracak.
cansu3

Ortaya atılan bu iddia sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken, dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili henüz yalanlama gelmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Ali Kocatepe 300'ün üzerinde esere imza attıAli Kocatepe 300'ün üzerinde esere imza attı
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağmur Sarnıç’tan mide bulandıran iddia! Emre Aşık hakkında dehşete düşüren ifadeler

Yağmur Sarnıç’tan mide bulandıran iddia! Emre Aşık hakkında dehşete düşüren ifadeler

Sadakatsiz'de şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'de şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

Diğer Haberler

Ver Kaç filmi ne zaman çekildi? Ver Kaç filmi oyuncuları kimlerdir?

Ver Kaç filmi ne zaman çekildi ve oyuncuları kimler?

Ali Kocatepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Kocatepe’nin biyografisi…

Ali Kocatepe 300'ün üzerinde esere imza attı

Amine Gülşe Mesut'suz alışveriş turunda

Amine Gülşe Mesut'suz alışveriş turunda

Deniz Seki'nin son halini görenler gözlerine inanamadı

Deniz Seki'nin son halini görenler gözlerine inanamadı

Bridgerton’ın başrol oyuncusu Regé-Jean Page diziye veda ediyor

Bridgerton’ın başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Sıla ile Davut Güloğlu gerilimi devam ediyor!

Sıla ile Davut Güloğlu gerilimi devam ediyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.