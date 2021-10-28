Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen makyajsız yakalandı

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, önceki gün Nişantaşı’nda makyajsız görüntülendi. Ünlü oyuncu, "İzin günümde annemle alışverişe çıktık" dedi.

HAYRANLARINI KIRMADI

Snob Magazin’in haberine göre; sokakta sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Sezen, "Bana gösterilen bu ilgi hoşuma gidiyor. Kimseyi geri çevirmek istemiyorum" diye konuştu.

24 yaşındaki Melis Sezen'in makyajsız halini görenler gözlerine inanamadı.

KENDİSİNİ BU SÖZLERLE TARİF ETTİ

Bu arada geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda, “İçimde çok farklı Melisler var” diyen Melis Sezen şu ifadeleri kullandı: "Bir tarafım bebek gibi minnoş, diğer tarafım savaşçı ve inatçı. Kimi zaman duygusal ve deli olduğumda doğrudur."

