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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen makyajsız yakalandı

28.10.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esen genç oyuncu Melis Sezen, önceki gün Nişantaşı’nda makyajsız olarak görüntülendi. Melis Sezen'i makyajsız görenler gözlerine inanamadı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen makyajsız yakalandı

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, önceki gün Nişantaşı’nda makyajsız görüntülendi. Ünlü oyuncu, "İzin günümde annemle alışverişe çıktık" dedi.

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HAYRANLARINI KIRMADI

Snob Magazin’in haberine göre; sokakta sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Sezen, "Bana gösterilen bu ilgi hoşuma gidiyor. Kimseyi geri çevirmek istemiyorum" diye konuştu.

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24 yaşındaki Melis Sezen'in makyajsız halini görenler gözlerine inanamadı.

KENDİSİNİ BU SÖZLERLE TARİF ETTİ

Bu arada geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda, “İçimde çok farklı Melisler var” diyen Melis Sezen şu ifadeleri kullandı: "Bir tarafım bebek gibi minnoş, diğer tarafım savaşçı ve inatçı. Kimi zaman duygusal ve deli olduğumda doğrudur."

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Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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