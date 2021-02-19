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Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'e şok!

19.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'e şok!

Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alan Gözde Seda Altuner sosyal medya hesabını çaldırdı. Gözde Seda Altuner son dönemde başarılı oyunculuğuyla merak ediliyor.

Sadakatsiz dizisinde Gönül Güçlü karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner sosyal medyada da merak ediliyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken başarılı oyuncu tatsız bir durum yaşadı.

Sadakatsiz'in başarılı oyuncusu Gözde Seda Altuner'in instagram hesabı çalındı. Altuner yeni hesap açtı. Altuner hesabına hızlıca iki üç fotoğrafını yüklemeyi ihmal etmedi.

Ekran Alıntısı

Bu durum ile dalgasını da geçen Altuner “Hesabımı çalanlara bakışım” diyerek esprili bir mesaj da yayınladı.

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner 1982 yılının Haziran ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı.

Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

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