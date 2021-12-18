Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen ihanetin acısını çabuk unuttu!

Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü’sü Burak Sergen, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu’nda yemek yerken görüntülendi. Yanında kız arkadaşıyla beraber mekâna gelen Burak Sergen, zor günleri geride bıraktı.

"SİZDEN KAÇAMADIM"

Snob Magazin’in haberine göre; Önceki akşam Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla görüntülenen Burak Sergen, "Arkadaşlarım ve avukatım ile yemeğe çıktım çocuklar. Sizden kaçamadım" dedi.

"SEVGİLİM YOK"

Burak Sergen, "Yeni bir aşka mı yelken açtınız?" diyen muhabire, "Hayır, hayatımda aşk yok. Olursa size söylerim" cevabını verdi.

"YENİ BİR GELİŞME OLURSA AÇIKLAMA YAPARIM"

Eski eşi ile olan dava süreci hakkında da konuşan Sergen “Kötü günleri geride bıraktım, yargı sürecindeyiz. Yeni bir gelişme olursa basın açıklaması yapacağım. Benim için çok zor bir dönemdi” dedi.



