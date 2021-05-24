MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu! İşte ünlü oyuncunun son hali

Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu! İşte ünlü oyuncunun son hali

24.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Burak Sergen, bir süre önce koronavirüse yakalandığı öğrenilince tedavi altına alınmıştı. Zor bir tedavi süreci geçiren Sergen'den, beklenen haber geldi. Sevilen oyuncunun son durumu sürekli merak konusu olurken Sergen, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu! İşte ünlü oyuncunun son hali

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'de Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen, bir süre önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüs teşhisi konulan Sergen, yoğun bakımda tedavi altına alınmasıyla sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü oyuncudan güzel haber geldi. Koronavirüsü atlatan oyuncu bugün taburcu oldu. Sergen'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı.

USTA OYUNCU TABURCU OLDU

Bugün tedavisini tamamlayarak taburcu olan Sergen, hastane çıkışı basın mensuplarına açıklama da bulundu. Sergen konuşmasında, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey” ifadelerini kullandı.
Öte yandan 60 yaşındaki Sergen'in verdiği kilolar ilgi çekerken, oğlu Cansın Sergen, "Babamın yeni kilosu bana garip geldi" dedi.

Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu!

TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDECEK

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan olan Burak Sergen’in doktoru ise “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hatamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in aşk tatili Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in aşk tatili
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Ailesi isyan etti: Defin işlemleri görüntüleri...

Ailesi isyan etti: Defin işlemleri görüntüleri...

Şaşkına çeviren olay! Polisleri görünce soyundu

Şaşkına çeviren olay! Polisleri görünce soyundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

O Ses Türkiye'de yerine bakın kim geliyor?

O Ses Türkiye'de yerine bakın kim geliyor?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Berna Laçin'in kızı 19 oldu! O özelliği hayran bıraktı

Berna Laçin'in kızı 19 oldu! O özelliği hayran bıraktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken o ünlü silmedi

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken o ünlü silmedi

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.