MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz'in kadrosuna ünlü oyuncu Ali İl dahil oldu

Sadakatsiz'in kadrosuna ünlü oyuncu Ali İl dahil oldu

28.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sadakatsiz'in kadrosuna ünlü oyuncu Ali İl dahil oldu

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen yapımı Sadakatsiz, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Sevilen diziye ünlü oyuncu Ali İl de dahil oldu.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Kısa sürede hatrı sayılır seyirci kitlesi yakalayan dizi, kadrosunu genişletme kararını da sürdürüyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi önemli oyuncuların yer aldığı iddialı yapım, Cemal Hünal'ın ardından ünlü oyuncu Ali İl'i kadrosuna dahil etti.

1231144096337603b78cf9fe76

En son "Mucize Doktor" dizisi ile izleyici karşısına çıkan İl, Sadakatsiz'de Melih karakterine hayat verecek.

Melih karakterinin detayları ile ilgili bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Masumlar Apartmanı'ndan Han, İnci'ye çöplükte yakalanıyor!Masumlar Apartmanı'ndan Han, İnci'ye çöplükte yakalanıyor!
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi, Cansu Dere,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Birçok il için yağmur ve kar uyarısı

Birçok il için yağmur ve kar uyarısı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Diğer Haberler

Survivor ilk eleme adayı belli oldu! Öykü Çelik potada!

Gerilim dinmiyordu! İşte eleme adayı...

Son Yaz 9. son bölüm final sahnesinde büyük şok! Akgün öldü mü? Alperen Duymaz Son Yaz'dan ayrıldı mı?

Son Yaz'da şok final! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nda İnci Han'ı çöplükte yakalıyor!

Masumlar Apartmanı'ndan Han, İnci'ye çöplükte yakalanıyor!

TRT 1'in MİT'i anlatan dizisi Teşkilat'tan ilk fragman yayınlandı! İşte Teşkilat dizisinin yayın tarihi, oyuncuları ve konusu

MİT'i anlatan dizide büyük sürpriz! İlk defa ekrana gelecek

Sefirin Kızı'nın kadrosuna Şafak Başkaya da katıldı! Sefirin Kızı 42. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve konusu

Sefirin Kızı'na flaş transfer!

Çukur 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, amca Cumali'ye meydan okuyor: Çukur'u eski haline döndüreceğim

Çukur'da final öncesi son savaş başlıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.