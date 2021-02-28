Sadakatsiz'in kadrosuna ünlü oyuncu Ali İl dahil oldu

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Kısa sürede hatrı sayılır seyirci kitlesi yakalayan dizi, kadrosunu genişletme kararını da sürdürüyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi önemli oyuncuların yer aldığı iddialı yapım, Cemal Hünal'ın ardından ünlü oyuncu Ali İl'i kadrosuna dahil etti.

En son "Mucize Doktor" dizisi ile izleyici karşısına çıkan İl, Sadakatsiz'de Melih karakterine hayat verecek.

Melih karakterinin detayları ile ilgili bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

