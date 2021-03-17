Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Volkan, Derin'den boşanacak mı?

SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz’in 22. yeni bölüm fragmanında; Volkan, Bahar'a yeniden Asya’yla birlikte olmak istediğini söyler. Önündeki tek engelin Derin olduğunu zanneden Volkan, bu durumu daha fazla içinde tutamayarak Asya’yla konuşur.

Asya'nın da Volkan'a karşı tavrı bellidir. Volkan, Derin'den boşanacağını anlatır fakat, hesaba katmadığı. Tüm bunları işiten Derin ne tepki verecektir? Volkan, Derin'den boşanacak mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, hakkında çıkan haberlere dayanamaz ve elindeki en güçlü kozu kullanarak Gönül Güçlü'ye hak ettiği dersi verir. Diğer tarafta, Selçuk, Haluk'un oğlu olduğunu açıklar ve herkeste çok büyük bir şok yaratır. Tam bu sırada Gönül Güçlü'nün planı ise beklenmedik bir etki yaratarak herkesin gündemine bir bomba misali düşer. Asya kendini hiç beklemediği bir krizin ortasında bulurken Asya ve Selçuk'u yeniden bir araya getiren gelişmenin ne olduğu herkes tarafından merak edilir. Asya ve Sinan konusunda sınırlarını zorlamaktan geri durmayan Volkan'ın son hamlesi ise oldukça tedirgin edicidir.



