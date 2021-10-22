MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk ve Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk ve Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

22.10.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Volkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk, Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle adından söz ettiren Gökçe Bahadır ile eski rol arkadaşı çıktı. İkilinin görüntüleri, sevenlerini şaşırttı.

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk ve Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

Sadakatsiz dizisinin yıldızı Caner Cindoruk'un, yayınlandığı döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde 'Doktor Nazmi' karakterine hayat verdiğini biliyor muydunuz?

Kadın ve Sadakatsiz dizileriyle kariyerinde önlenemez bir yükseliş yakalayan Caner Cindoruk, 2008 yılında Yaprak Dökümü dizisinde yer almıştı.

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk ve Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

Dizide, Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Leyla karakterinin partneri olan Caner Cindoruk'un yıllar önceki görüntüsü sevenlerini şaşırttı.

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk ve Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği Azra karakteriyle adından söz ettiren Gökçe Bahadır ve Sadakatsiz'in başrolü Caner Cindoruk'un samimi sahneleri dikkatlerden kaçmadı.

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk ve Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk ve Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk ve Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

1980 yılında Adana'da dünyaya gelen Caner Cindoruk'un ilk dizi projesi 2007 yılında yayınlanan Kara Güneş dizisiydi.

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk ve Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

Gökçe Bahadır ise 2001 yılında Tatlı Hayat dizisindeki Fulden karakteriyle ekran yolculuğuna başlamıştı.

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk ve Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk, şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren iki yıldız...

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk ve Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk ve Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı 30 yaşında!İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı 30 yaşında!
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
O sahne hakkında şoke eden detay!O sahne hakkında şoke eden detay!
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Sağlıkçı heykelleri sosyal medyada tartışma yarattı

Sağlıkçı heykelleri sosyal medyada tartışma yarattı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bekaretini kocasına sakladı

Bekaretini kocasına sakladı

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.