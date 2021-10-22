Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk ve Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır el ele göz göze! Şaşırtan görüntüler!

Sadakatsiz dizisinin yıldızı Caner Cindoruk'un, yayınlandığı döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde 'Doktor Nazmi' karakterine hayat verdiğini biliyor muydunuz?

Kadın ve Sadakatsiz dizileriyle kariyerinde önlenemez bir yükseliş yakalayan Caner Cindoruk, 2008 yılında Yaprak Dökümü dizisinde yer almıştı.

Dizide, Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Leyla karakterinin partneri olan Caner Cindoruk'un yıllar önceki görüntüsü sevenlerini şaşırttı.

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği Azra karakteriyle adından söz ettiren Gökçe Bahadır ve Sadakatsiz'in başrolü Caner Cindoruk'un samimi sahneleri dikkatlerden kaçmadı.

1980 yılında Adana'da dünyaya gelen Caner Cindoruk'un ilk dizi projesi 2007 yılında yayınlanan Kara Güneş dizisiydi.

Gökçe Bahadır ise 2001 yılında Tatlı Hayat dizisindeki Fulden karakteriyle ekran yolculuğuna başlamıştı.

Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk, şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren iki yıldız...



