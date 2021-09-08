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Sadakatsiz, İspanya’da zirveye yerleşti

08.09.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin geçtiğimiz sezona damga vuran ve ikinci sezonu heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisi, İspanya’da reyting rekoru kırdı.

Sadakatsiz, İspanya’da zirveye yerleşti

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, İspanya'nın en güçlü özel kanallarından Antena 3'te seyirciyle buluştu.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı dizi "Infiel" adıyla ekrana geldi.

"Sadakatsiz" Türkiye başarısı sonrası İspanya'da da ilk bölümüyle 18 share aldı.

EN ÇOK İZLENEN YABANCI YAPIM

2 milyon 357 bin seyirciyle zirveye yerleşen "Sadakatsiz"in en yakın rakibine 7.7 puan fark attığı öğrenildi. Böylece sevilen dizi, İspanya'da Temmuz 2018'den bu yana en çok izlenme payına sahip olan yabancı yapım oldu.

Dizide 'Asya' karakterini canlandıran Cansu Dere ise İspanya'da 24 saat boyunca Twitter'daki 'Trend Topic' listesinde yer aldı.

Ünlü oyuncu, bu başarıyı kutlayarak, hayranlarına sosyal medya hesabından İspanyolca "Çok teşekkür ederim İspanya" notunu yazdı.

Kadrosuna Berkay Ateş'i de dahil eden "Sadakatsiz"in ikinci sezonu yakında Kanal D ekranlarında olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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