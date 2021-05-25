Kanal D ekranlarında sezona damga vuran dizi Sadakatsiz'in final tarihi araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder gibi isimlerin yer aldığı dizinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Peki, heyecanla izlenen dizi Sadakatsiz ne zaman final yapacak? İşte, ayrıntılar...

SADAKATSİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sadakatsiz dizisinin sezon finalinin 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak, dizinin sezon final tarihi bir hafta ertelendi. Sadakatsiz'in 31. yeni bölümü bu hafta ekranda yer almayacak. Sadakatsiz'in sezon finali bölümü ise 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.



