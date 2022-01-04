"Doctor Foster" dizisinden uyarlanan, başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi popüler oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinin neden yayınlanmayacağı merak konusu olurken dizinin final yapıp yapmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Sadakatsiz neden yok, final mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

SADAKATSİZ NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

En son 45. bölümü ile ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi 5 Ocak 2022 Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında yer almayacak. Diziye yılbaşı nedeniyle ara verildiği öğrenildi. Böylece 5 ve 12 Ocak Çarşamba akşamlarında Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmayacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi final yapmadı. Dizinin yeni bölümünün 19 Ocak'ta yayınlanacağı öngörülüyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan ve Ali'nin arası, Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesiyle bozulsa da Asya kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma meselesi yeni bir dönemece doğru ilerler. Aynı zamanda Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerine neden olur.



