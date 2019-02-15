Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu Harir Hüseyin Kamil (32), "Saddam'ın Torunu" adlı kitabıyla ilgili verdiği röportajda, "Ben Irak vatandaşıyım ve Saddam Hüseyin'in, kızı Rağad'tan torunuyum." dedi.

Ürdün'de Kanada İşletme ve İktisat Fakültesinde eğitim aldığını belirten Kamil, ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sonrası ailesiyle birlikte ülkeyi nasıl terkettiklerini anlattı. "ABD güçleri Irak'a girince tüm aile fertlerimiz, herkes çocuklarıyla ülkeyi terketti." diyen Kamil, şöyle devam etti:

"Ülkeyi terkettimiz gece soğuk ve aşırı karanlıktı. Saddam'ın kızları Rağad (annesi) ve Rana'nın çocuklarıyla Musul'da oldukları haberleri sızdırılınca ülkeyi terkettik. Biz çocuklar ve kadınlar can güvenliğimizin olmamasından dolayı ülkeyi Irak-Suriye sınırından yürüyerek terkettik. Bu bizim için büyük bir riskti. Suriye güçleri orada insanların olduğunu anlasaydı, rastgele ateş açma yetkisi vardı. Suriye'de sayılı günler geçirdik. Irak pasaportu taşımıyorduk ve herhangi bir şey düşünmemiz de zordu. Daha sonra Ürdün tarafından konuk edildik. Bugüne kadar Irak pasaportuna sahip olamadığımız için bize Arap pasaportu verildi. Buna ilaveten aylık maaş ve ev verildi. Bu durum günümüze kadar devam ediyor. Benim gibi evlenen veya eğitim için yurt dışına gidenler (diğer torunlar gibi) hariç. "