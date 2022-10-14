Sade eş anlamlısı nedir? Sade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sade kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsçada "karışmamış, süssüz" anlamına gelen "sāde" kelimesinden alıntıdır. Sade sözcüğünün dilimize geçişi yaklaşık olarak 14. yüzyılda gerçekleşmiştir. Sade kelimesinin dilimizde ilk kullanımına bu yüzyılda rastlarız. Saf, basit, katıksız ve gösterişten uzak anlamlarına gelen sade kelimesi günlük konuşma dilinde de sıkça kullanılan kelimeler arasında yerini alır. Pek çok durumu ve eşyayı ifade etmek için sade kelimesi kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre sade kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz

Şeker katılmamış

Yalnızca, yalnız, ancak, sadece

Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup, anlatım)

Sade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamdaş kelimeler sayesinde cümlelerimizi anlamı değişmeden farklı biçimlerde ifade edebiliriz. Eş anlamlılık ifadelerde çeşitliliği de sağlar. Sözlük anlamı gösterişten uzak ve yalın olan sade eş anlamlısı kelimeler de aynı anlama gelen kelimelerdir. Bu kelimeler ile cümleler kurulabilir. Sade kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Yalın

Süssüz

Düz

Dümdüz

Merasimsiz

Şekersiz

Bu kelimeler cümle içerisinde sade kelimesi yerine kullanılabilir. Bu sözcükler ile kurulan cümlelerde herhangi bir anlam bozukluğu olmaz. Ancak kelimelerin kullanım alanları farklılık gösterir bu nedenle doğru kelime kullanımı için cümleye bakmak gerekir. Örneğin şekersiz kelimesi genellikle yiyeceklerin ve içeceklerin sade olduğunu ifade ederken kullanılır. Yalın kelimesi ise çoğunlukla yazı ve sözler için kullanılır.

Sadenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sade kelimesi günlük hayatta sık kullanılan sözcükler arasındadır. Yalın ve katkısız olanı ifade eden sade kelimesi pek çok alanda eş anlamlılarıyla da kullanılır. Eş anlamlı kelimeleri doğru şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Sadenin eş anlamlısı kelimelerle kurulabilecek örnek cümleler:

Yalın bir görünüme kavuştu.

Gelinliği o kadar süssüzdü ki onun gelinliği beyaz olmasa kimse anlamayacaktı.

Oturma odasını olabildiğince düz dekore etmeyi tercih ediyorlar.

Günün ilk saatlerinde şekersiz kahve içmek bana iyi hissettiriyor.

Merasimsiz davranışlarını babam kötü karşılar diye düşünüyordum ama hiç öyle olmadı.



