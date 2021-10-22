Sadece 10 dakika hazırlanıyor! Lezzetiyle ziyafet etkisi yaratan bir tarif: Patatesli güveç

Tencere yemekleri Türk mutfağının âdeta demirbaşıdır. Ekmek bandırılarak yenilen yemekler aile sofralarının samimiyetini taşır. Sulu yemeklerden hoşlanmayanlar ve misafirlerine daha şık bir sunum yapmak isteyenler için kıymalı patates yemeğinin en modern halini sizler adına araştırdık.

KIYMALI PATATES GÜVEÇ TARİFİ

MALZEMELER

500 gram dana kıyma

1 kilo patates

1 adet yumurta

250 ml süt

100 gram tereyağı

1 adet soğan

50 gram peynir

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

Patatesleri soyup tuzlu suda haşlayın. Ardından içine tereyağı ekleyerek patatesleri ezmeye başlayın. Sütü ılıştırarak yaptığını püreye ekleyin. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Soğanı soyup küçük parçalar halinde kesin. Altın rengini alana kadar soğanları tereyağında ayrı bir tavada soteleyin. Sotelenen soğana kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Bu işlem sırasında sürekli olarak karıştırın. Tuzunu ekleyin ve karışımı soğuması için ayrı bir kaseye koyun. Kıymalı karışım soğuduğunda içinde yumurtayı kırın.

Bir fırın kalıbını tereyağ ile yağlayın, eti ekleyin ve üzerine patates püresini koyun. 15 dakika pişirin. Fırından çıkarın, rendelenmiş peyniri ekleyin ve 5 dakika daha fırına koyun.



