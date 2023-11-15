Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı? O paylaşım kafaları karıştırdı

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile dünya evine girmişti. Ancak Boluğur'un mutluluğu kısa sürmüştü.

2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanan çift, ayrılıktan sonra birkaç kez birlikte görüntülense de; ilişkilerine ikinci şansı verdikleri iddialarını yalanlamıştı.

Eski eşler Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın yeniden bir araya geldikleri iddiaları yeniden gündem oldu. Boluğur ve Aydın aynı anda oyuncunun minik dostunu paylaşması kafaları karıştırdı.

Ünlü çift hakkında 'Barıştılar mı?', 'Yeniden mi birlikteler?' gibi yorumlar yapıldı.





