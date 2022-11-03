Sadece 8 yaşında! Koluna dolanan zehirli kobrayı 'ısırarak' öldürdü

Evlerinin bahçesinde oynarken zehirli bir kobra yılanının kolunu ısırmasıyla şaşkına dönen 8 yaşındaki Deepak isimli çocuk, durumdan kurtulmak için ilginç bir yol seçti. Koluna dolanan kobra yılanını silkeleyerek kurtulmaya çalışsa da başarılı olamayan Deepak onu ısırmaya karar verdi.

PANZEHİR VERİLDİ

İki ısırıkla hayvanı etkisiz hale getiren Deepak, ondan kurtulmayı başardı. Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan çocuk panzehir verilerek tedavi edildikten sonra durumunun stabile dönmesinin ardından evine gönderildi.

''HER ŞEY BİR ANDA OLDU''

Olayın ardından gösterebilmek için yılanın cesedini saklayan Deepak, ''Koluma dolandığı için çok acı çekiyordum. Ondan kurtulmak için ellerimi sertçe sıktım ve silkeledim ama başarılı olmadı. Ben de iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu.'' diye konuştu.

İNANCI DOĞRULADI

Jashpur semtinde yaygın olan bir batıl inanışa göre, eğer bir yılan tarafından ısırılırsanız ve siz de o yılanı ısırırsanız, o zaman zehrin hiçbir etkisi olmaz. Aile de, çocuklarının bu sayede kurtulduğuna inanıyor.