Dünyanın en zehirli yılanı hayvan bahçesindeki kafesinden kaçtı! Tek bir ısırıkla onlarca kişiyi öldürüyor

Stockholm'ün Djurgarden adası hayvanat bahçesindeki Skansen Akvaryumu'nda bulunan yılan, geçen hafta içinde aniden kaybolunca büyük bir korku yarattı. Hayvanat bahçesi karantinaya alınırken ziyaretçilere kapıları kapatıldı. Altı gün süren aramanın ardından sürüngen yetkililer tarafından bulundu ve hayvanat bahçesinde güvenli bir alana yerleştirildi. Ancak teraryum alanı içinde tecrit edilen hayvanın yeninden kaçtığı belirtildi.

“DİKKATLİ OLUN”

Skansen Akvaryumu'nun yöneticisi Jonas Wahlstrom, yılanın kaçış eylemlerinden sonra Sir Hiss olan adının Houdini olarak değiştirdiklerini dile getirdi. Wahlstrom AFP'ye verdiği demeçte, teraryumun yaklaşık 15 yıldır kral kobraları barındırdığını, ancak yeni yılanın bir çıkış yolu bulmasının sadece birkaç gün sürdüğünü söyledi.

Hayvanat bahçesinden dışarı çıkma ihtimali bulunmadığının altını çizen Wahlston, “Akıllı olduğu ortaya çıktı. Dışarı kaçma ihtimali yok. Varsayımsal olarak dışarı çıksa bile o kadar soğuk ki hemen uyuklayacak.Yine de dikkatli olun” dedi. Hayvanat bahçesi müdürü ayrıca kral kobraların genellikle oldukça sakin olduklarını ve saldırma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.