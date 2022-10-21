Tuvaletten çıkan yılan herkesi korkuttu! Yılan uzmanı gördüklerine inanamadı...“Dünyanın en ölümcül ikinci yılanı...”

Avustralya’nın Queensland şehrinde ismi açıklanmayan bir barda yaşanan olay herkesi şaşırttı. Müşteri tuvaleti kullandığı sırada 1 metre uzunluğundaki bir yılanla karşılaştı. Büyük bir panik yaşayan müşteri durumu mekan sahibine iletti. Yılanı tek başına tuvaletten çıkartamayacağını fark eden barın sahibi yılan uzmanı ve ekibini çağırdı. Olay yerine gelen yılan uzmanı ve ekibi yılanın çok tehlikeli bir tür olduğunu belirtti.

“10 BİN FAREYİ AYNI ANDA ÖLDÜREBİLİR”

Tuvaletten çıkan yılanın dünyanın en tehlikeli ikinci tür olduğunu dile getiren McKenzi, “Doğu kahvrengi yılan” adının verildiğini söyledi. Hayvanın oldukça sağlıklı göründüğünü sözlerine ekleyen McKenzi, bu yılanın tek bir seferde 10 bin fareyi aynı anda öldürebilecek güçte olduğunu ifade etti.



