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Dev yılan, dev kaos!

12.04.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’deki Northumberland, Alnwick Garden'ın ziyaretçileri, büyük bir Boa yılanının kaçtığını ve turizm merkezinin etrafında dolandığını bildiren gönderiyle dehşete düştü. Birçok ziyaretçi panik içinde rezervasyonlarını iptal etmeye başlayınca hikayenin aslı ortaya çıktı.

Dev yılan, dev kaos!

Dev bir yılanın, popüler bir halk bahçesi olan Alnwick Garden’da öylece dolandığının tespit edilmesi paniğe neden oldu. Boa yılanının bir fotoğrafının "Yaklaşmayın" uyarısı ile sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tüm takipçiler panik oldu.

SADECE BİR ŞAKA

Ancak herkesi panikleten bu olayın ardından, park yetkilileri yılanın aslında bir maket olduğunu ve olayın da bir şakadan ibaret olduğunu açıkladılar. Ziyaretçileri teşvik etmeyi amaçlayan bu şaka, sosyal medya kullanıcılarının korkarak tepki göstermesine neden oldu. Bir kadın sitedeki bir etkinlik için rezervasyonu iptal ettiğini bile iddia etti.

PARKURUN PARÇASIYDI

Northumberland, Alnwick Garden'daki yılan, Paskalya için hazırlanmış özel bir parkurun parçasıydı. Ancak tepkilerden sonra, park hızla gönderiyi geri çekti ve yılanın aslında parkın yeni bir parkurunu tanıtmak için kullandıkları bir maket olduğunu açıkladı.


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