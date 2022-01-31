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Sadece 9 yaşında! Afrika’nın en zengin çocuğu olarak bilinen Mompha Junior araba filosuyla şaşırttı

31.01.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mompha Junior sadece 9 yaşında ama multimilyoner babasının yardımıyla kazandığı süper araba ve malikanelerden oluşan bir filoya zaten sahip. Afrika’nın en zengin çocuğu olarak kabul edilen Mompha Junior, şaşalı yaşam tarzı sayesinde daha çocukken sosyal medyanın ilgi odağı olmayı başardı.

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın en zengin çocuğu olarak bilinen Mompha Junior araba filosuyla şaşırttı

Afrika'daki en zengin çocuğu olarak bilinen Mompha Junior’un 10 yaşına gelmeden önce kendi süper araba filosuna ve bir malikane koleksiyonuna sahip olduğu bildirildi. 9 yaşındaki Muhammed Awal Mustapha, Instagram'da Mompha Junior sosyal medya adını kullanıyor ve 25.000 takipçisine göz kamaştırıcı servetini gösteriyor.

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Mutimilyoner babası Ismailia Mustapha sayesinde çocukluk dönemlerinde lüks araba koleksiyonu sahibi olan Muhammed’in aynı zamanda kendisine ait bir malikanesi olduğu da biliniyor. Servetiyle sosyal medya dikkatleri üzerine çeken Mompha’nın her geçen gün takipçisi sayısı da artıyor.

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PAYLAŞIMLARINA YORUM YAĞDI

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Son model arabalarda, pahalı kıyafetleriyle poz veren Mompha’nın paylaşımlarına adeta yorum yağdı. Özel jetinde yemek yediği pozuyla dünya basınında geniş yankı uyandıran Mompha’nın henüz 6 yaşındayken ilk arabasına sahip olması ise sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti. Çocuk milyonerin fotoğraflarına "Yaşadığın hayat inanılmaz" şeklinde yorumlar yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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