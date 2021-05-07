IQ’su Albert Einstein’dan yüksek olan dahi insanlar ve meslekleri şaşırtacak

IQ testlerinde 91-110 arası normal zeka olarak değerlendirilir. Dahi olarak algılanmak için IQ puanının en az 140 olması gereklidir. Tarih boyunca en zeki insanlardan biri Albert Einstein olarak kabul edilmiştir. Albert Einstein'ın IQ‘su 160 olarak ölçülmüştür. Ancak bu IQ seviyesinden daha yüksek zekaya sahip olan kişiler de vardır. Sizler için IQ’su Albert Einstein’dan yüksek olan dahi insanları derledik.

JUDIT POLGAR

Macar satranç oyuncusu Judit Polgar, tüm zamanların en iyi kadın oyuncusu olarak anılıyor. 1991 yılında henüz 15 yaşındayken Uluslararası Satranç Turnuvası’nı kazanan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu. Satranç dünya şampiyonluğuna ulaşan 11 kişiyi yenen Polgar’ın IQ’su 170 olarak açıklandı.

EVANGELOS KATSIOULİS

Felsefe ile ilgilenen Katsioulis, tıbbi araştırma teknolojileri üzerine oldukça önemli başarılara imza attı. IQ’su 198 olarak değerlendirilen Katsioulis, uzun yıllar boyunca psikiyatrist olarak çalıştı. Yunanistan’da üstün yetenekli çocukların desteklenmesi için bir şirket dahi kurdu.

CHRIS LANGAN

195 ila 210 arasında değişkenlik gösteren bir IQ’ya sahip olan Langan, dünyanın en zeki insanları arasında kabul ediliyor. Hayatı boyunca Bilişsel-Teorik Evren Modeli geliştirdi ve bu çalışması üzerine çok sayıda kitap yayınladı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için gece kulübünde korumalık yaptı.