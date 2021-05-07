IQ’su Albert Einstein’dan yüksek olan dahi insanlar ve meslekleri şaşırtacak

IQ testlerinde 91-110 arası normal zeka olarak değerlendirilir. Dahi olarak algılanmak için IQ puanının en az 140 olması gereklidir. Tarih boyunca en zeki insanlardan biri Albert Einstein olarak kabul edilmiştir. Albert Einstein'ın IQ‘su 160 olarak ölçülmüştür. Ancak bu IQ seviyesinden daha yüksek zekaya sahip olan kişiler de vardır. Sizler için IQ’su Albert Einstein’dan yüksek olan dahi insanları derledik.
Macar satranç oyuncusu Judit Polgar, tüm zamanların en iyi kadın oyuncusu olarak anılıyor. 1991 yılında henüz 15 yaşındayken Uluslararası Satranç Turnuvası’nı kazanan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu. Satranç dünya şampiyonluğuna ulaşan 11 kişiyi yenen Polgar’ın IQ’su 170 olarak açıklandı.
Felsefe ile ilgilenen Katsioulis, tıbbi araştırma teknolojileri üzerine oldukça önemli başarılara imza attı. IQ’su 198 olarak değerlendirilen Katsioulis, uzun yıllar boyunca psikiyatrist olarak çalıştı. Yunanistan’da üstün yetenekli çocukların desteklenmesi için bir şirket dahi kurdu.
195 ila 210 arasında değişkenlik gösteren bir IQ’ya sahip olan Langan, dünyanın en zeki insanları arasında kabul ediliyor. Hayatı boyunca Bilişsel-Teorik Evren Modeli geliştirdi ve bu çalışması üzerine çok sayıda kitap yayınladı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için gece kulübünde korumalık yaptı.
Michael Grost, Michigan Eyalet Üniversitesi’nde okumaya başladığında sadece 10 yaşındaydı. Hem Yale Üniversitesi’ne hem de Michigan Üniversitesi’ne gitti ve 23 yaşında matematik alanında doktora yaptı. Bilgisayar sistemleri mimarı olarak görev yapan Grost’un IQ’su 200 olarak açıklandı.
IQ’su 200 olarak açıklanan Yano, 2 yaşında okumayı öğrendi ve 3 yaşındayken yazmaya başladı. 9 yaşında üniversite eğitimine başladı. Chicago Üniversitesi’nin Pritzker Tıp Fakültesi’ne 12 yaşında girdi ve 21 yaşında doktor unvanı alan en genç öğrenci oldu.
1982 yılında doğan Kearney’in IQ seviyesinin ise 200 ve 325 arasında olduğu tahmin ediliyor. Henüz 10 yaşındayken üniversiteden mezun oldu. 22 yaşında ise antropoloji, bilgisayar bilimi, jeoloji ve kimya olmak üzere dört farklı bölümü bitirdi. Aynı zamanda kimya alanında doktora yaptı.
Bu dahi matematikçinin IQ seviyesi 220 ile 230 arasında değişkenlik gösteriyor. Henüz 9 yaşındayken üniversite düzeyindeki matematik derslerine katılıyordu. 21 yaşında Princeton’dan mezun oldu ve 24 yaşında kadrolu bir profesör olarak atandı. UCLA tarihindeki en genç profesör olan Terence Tao Matematiğin Mozart’ı olarak anılıyor.
Marilyn vos Savant “En yüksek IQ”‘ kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan Amerikalı dergi köşe yazarı, yazar, okutman ve oyun yazarı olarak biliniyor.
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