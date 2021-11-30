Sadece ayak bakımında kullanarak haksızlık ettiğimiz ponza taşının temizlikteki dahice kullanımı

Nasır taşı ismi ile de sıkça duyduğunuz ponza taşı, tamamen doğal bir taş ve uzun yıllardır kullanılıyor. Sertleşen topuklardaki ölü deriyi yok ediyor, hafifçe uygulandığında bacaklardaki batıkları temizliyor. Ancak pek bilinmese de bu taş, inşaattan kırtasiyeye pek çok farklı alanda daha kullanılıyor. Biz ise ev temizliğinde nasıl kullanacağınızı ve nasıl mükemmel sonuçlar alacağınızı anlatacağız.

FIRIN TEMİZLİĞİ KABUSUNA PONZA TAŞI İLE SON VERİN!

Fırınınızda bir tabaka hâline gelen yağ ve yemek kalıntıları, epey canınızı sıkıyor ve gözünüzü korkutuyor olabilir. Kimyasal kullanmadan nasıl temizleyebileceğinizi düşünüyorsanız biz söyleyelim: Ponza taşıyla. Öncelikle bir ponza taşı edinin ve köpüklü suda iyice ıslatın. Yeterince ıslandığından emin olduktan sonra fırınınızı ponza taşı ile nazikçe ovalayarak temizleyebilirsiniz.

PONZA TAŞI İLE TUVALET HİJYENİ MÜMKÜN!

Tuvaletinizi kimyasal maddeler ve tuvalet fırçası yardımıyla iyice temizlediniz. Tam derin nefes alacaktınız ki o da ne? Tuvaletin iç kısmında hala sarı bir halka! Bu anı yaşamak istemiyorsanız sizlere ponza taşı öneriyoruz. Bir eldiven takın ve ponza taşını, hazırladığınız deterjanlı su ile ıslatın. Yeterince ıslandığından emin olduğunuz ponza taşı ile sarı bölgeyi ovalayın. Islanmayan ponza taşı ile yapılan temizlik, tuvaletinizin çizilmesine neden olur.

EVCİL HAYVAN TÜYLERİNİ TEMİZLEMEK PONZA TAŞI İLE ÇOK KOLAY!

Hayvanları çok seviyorsunuz ve evinize tatlı bir ev arkadaşı getirdiniz. Evinizi onunla paylaşmaktan gayet mutlusunuz ama sizi rahatsız eden bir sorun var: Her yere yapışıp kalan ve elektrikli süpürgenin asla almadığı o tüyler. ''Buna nasıl çözüm bulabilirim diyorsanız?'' doğru yazıyı okuyorsunuz. Bir ponza taşı ile tüylerin yapıştığı kanepe ve halıları ovalayın. Ardından elektrikli süpürgeniz tüm tüyleri kolayca çekecektir.

BONUS: TÜYLENEN KAZAKLARINIZI İLK GÜNKÜ HÂLİNE GETİRİN!

Mağazada gördüğünüz an aşık oldunuz ve o kazağı aldınız. Ancak severek giydiğiniz kazağınız zamanla tiftik tiftik tüylenmeye başladı. Üzülmeyin. Edineceğiniz bir ponza taşı ile kazağınızı ovalayın. Toplanan tüyleri el yardımıyla alın. Sevdiğiniz kazağı giymeye devam edebilirsiniz.

