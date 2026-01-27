Mynet Trend

Sadece çalışarak Guinness Rekorlar kitabına adınızı yazdırmanız mümkün!

Japonya’da Yasuko Tamaki, 65 yıl boyunca aynı şirkette ve pozisyonda çalışarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. 91 yaşına kadar ofis yöneticisi olarak görev yapan Tamaki, sosyal medyanın da ilgisini çekti.

Çiğdem Sevinç

Japonya’da yaşayan Yasuko Tamaki, çalışma hayatındaki uzun soluklu kariyeriyle Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı. 26 yaşında başladığı işte tam 65 yıl boyunca aynı şirkette ve aynı pozisyonda görev yapan Tamaki, bu alanda dünya rekorunun sahibi oldu.

91 YAŞINA KADAR ÇALIŞTI

15 Mayıs 1930 doğumlu olan Tamaki, 1956 yılında vida ticareti alanında faaliyet gösteren Sunco Industries’te çalışmaya başladı. Şirketten hiç ayrılmadan ofis yöneticisi olarak görev yapan Tamaki, 91 yaşına kadar aynı görevde çalışmayı sürdürdü.

Disiplinli yaşam tarzıyla da dikkat çeken Tamaki, her gün sabah 05.30’da güne başladı ve akşam 17.30’a kadar süren düzenli mesai temposunu 65 yıl boyunca aksatmadan devam ettirdi.

AYNI DÜZENDE 65 YIL

Maaş ve prim hesaplamaları, vergi kesintileri ve muhasebe işlemlerinden sorumlu olan Tamaki, Microsoft Excel gibi bilgisayar programlarını aktif şekilde kullandı. Ayrıca akıllı telefonundan Facebook uygulamasını rahatlıkla kullanabilmesi sosyal medyada da ilgi çekti.

Haftada 5 gün, günde 7,5 saat çalışan Tamaki’nin mesai düzeni diğer çalışanlardan farklı olmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Guinness Dünya Rekorları sertifikasını alırken duygularını paylaşan Tamaki, “90 yılı aşkın bir süredir sadece benden bekleneni yaptım. Gerçekten çok duygulandım” ifadelerini kullandı.

Tamaki’nin emekli olduğu öne sürülürken, kendisine ait görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

