Sadece küçük ve mavi değiller! Şirinler çizgi filmiyle ilgili komplo teorileri

Belçikalı çizer Pierre Culliford'un oluşturduğu çizgi roman ve animasyon dizisinin ortak ismidir. 1958'de Pierre Culliford tarafından çizgi roman olarak ortaya çıktı. 1981'de televizyonda gösterilen Şirinler büyük ilgi gördü. Yaşadıkları köy ve birbiriyle olan dayanışmaları onları sevmek için en basit nedenlerden biridir. Bu sevimli çizgi film ile ilgili yıllardır o kadar çok şey konuşuldu ki insanın duyunca şaşırmaması mümkün değil. Hatta bu söylentilere dayanarak çizgi filmin gösterimi dünyadaki bazı ülkelerde yasaklandı. İşte Şirinler çizgi filmine dair üretilen komplo teorileri...
Çizgi filmi izlerken kahramanların para kullanmamasına hiç dikkat etmemişsinizdir. Ancak komplo teorilerini üretenler ilk maddelerini bunun üzerine yoğunlaştırmıştır. Onlara göre, Şirinler köyünde para kullanılmaması komünizm göstergesidir.
Köyün komün olduğu düşünülünce Şirin Baba’nın Karl Marx olarak tasvir edildiğine inanmak zor olmuyor. Şirin Baba ile Marx'ın sakalının aynı olması ve taktığı kırmızı şapkanın komünizmin rengi olan kızılı çağrıştırması sebebiyle bu ihtimal güçlenmiştir.
Şirinleri yakalamaya çalışıp altına çevirme düşüncesi olan kötü karakter Gargamel’de kapitalizmin bir tasviri olarak yorumlanıyor. Gargamel’in üzerinden çıkartmadığı siyah rahip cüppesi de din öğesinin kullanıldığı yönünde teorileri güçlendirmiştir.
Şirinler çizgi filminde bildiğiniz gibi her karakterin kendine has özellikleri vardır. Tembel Şirin karakteri ise, herkesin bir tembellik hakkı olduğu ve bunun diğer insanlarla aynı standartlarda yaşamasına engel olmadığı yönünde bir değerlendirmenin ürünüdür.
Şirinler köyünde yalnızca bir kadının olması da kafaları karıştıran bir diğer detay olarak karşımıza çıktı. Şirine karakteri ise tek başına mücadele veren dişi bir birey olarak feminizmi temsil ediyor. Aslında Şirine karakterinin çizimi sırasında göğüslerinin olmaması ve sarışın olması bilerek tercih edilmiştir.
Asıl adı Azrael olarak geçen Azman'ın güce tapan bir ülke olduğu ileri sürülüyor. Bu durumda Gargamel Amerika olduğu için Azman'ın da Amerika'nın gücünden beslenen, daha pasif birkaç ülkeyi temsil ettiği varsayılıyor.
Güçlü Şirin aslında maço erkek sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki maçoluk temelde en ağır işleri yapmaktan çekinmeyen ve hakkı yenen birisi olduğu zaman ise kavgada en önde gidecek kişi olarak betimlenmesini sağlıyor. Kolunda bulunan kalp şeklindeki dövme ise işte bu özelliklerini tamamlıyor.
Bilgiç ya da Gözlüklü Şirin karakteri ise devamlı sorguladığı ve sürekli diğerlerini her konuda bilgilendirdiği için Leon Troçki olarak yorumlanmıştır. Bu iddianın temeli de bir gün Şirin Baba'nın köyden ayrılmasını fırsat bilerek kendi krallığını ilan etmesi olarak görülüyor.
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