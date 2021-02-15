Sadece küçük ve mavi değiller! Şirinler çizgi filmiyle ilgili komplo teorileri

Belçikalı çizer Pierre Culliford'un oluşturduğu çizgi roman ve animasyon dizisinin ortak ismidir. 1958'de Pierre Culliford tarafından çizgi roman olarak ortaya çıktı. 1981'de televizyonda gösterilen Şirinler büyük ilgi gördü. Yaşadıkları köy ve birbiriyle olan dayanışmaları onları sevmek için en basit nedenlerden biridir. Bu sevimli çizgi film ile ilgili yıllardır o kadar çok şey konuşuldu ki insanın duyunca şaşırmaması mümkün değil. Hatta bu söylentilere dayanarak çizgi filmin gösterimi dünyadaki bazı ülkelerde yasaklandı. İşte Şirinler çizgi filmine dair üretilen komplo teorileri... KOMÜNİZM GÖSTERGESİ Çizgi filmi izlerken kahramanların para kullanmamasına hiç dikkat etmemişsinizdir. Ancak komplo teorilerini üretenler ilk maddelerini bunun üzerine yoğunlaştırmıştır. Onlara göre, Şirinler köyünde para kullanılmaması komünizm göstergesidir. ŞİRİN BABA Köyün komün olduğu düşünülünce Şirin Baba’nın Karl Marx olarak tasvir edildiğine inanmak zor olmuyor. Şirin Baba ile Marx'ın sakalının aynı olması ve taktığı kırmızı şapkanın komünizmin rengi olan kızılı çağrıştırması sebebiyle bu ihtimal güçlenmiştir.

GARGAMEL Şirinleri yakalamaya çalışıp altına çevirme düşüncesi olan kötü karakter Gargamel’de kapitalizmin bir tasviri olarak yorumlanıyor. Gargamel’in üzerinden çıkartmadığı siyah rahip cüppesi de din öğesinin kullanıldığı yönünde teorileri güçlendirmiştir. TEMBEL ŞİRİN Şirinler çizgi filminde bildiğiniz gibi her karakterin kendine has özellikleri vardır. Tembel Şirin karakteri ise, herkesin bir tembellik hakkı olduğu ve bunun diğer insanlarla aynı standartlarda yaşamasına engel olmadığı yönünde bir değerlendirmenin ürünüdür. ŞİRİNE Şirinler köyünde yalnızca bir kadının olması da kafaları karıştıran bir diğer detay olarak karşımıza çıktı. Şirine karakteri ise tek başına mücadele veren dişi bir birey olarak feminizmi temsil ediyor. Aslında Şirine karakterinin çizimi sırasında göğüslerinin olmaması ve sarışın olması bilerek tercih edilmiştir. AZMAN Asıl adı Azrael olarak geçen Azman'ın güce tapan bir ülke olduğu ileri sürülüyor. Bu durumda Gargamel Amerika olduğu için Azman'ın da Amerika'nın gücünden beslenen, daha pasif birkaç ülkeyi temsil ettiği varsayılıyor.