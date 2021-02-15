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Sadece küçük ve mavi değiller! Şirinler çizgi filmiyle ilgili komplo teorileri

Seray Üstün Seray Üstün 15.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Sadece küçük ve mavi değiller! Şirinler çizgi filmiyle ilgili komplo teorileri

Şirinler çizgi filmine çocukluk döneminde bir kez de olsa denk gelmişsinizdir. Hatta çocukluk demek bu çizgi film için haksızlık olur. Çünkü yetişkinler de çoğu zaman bu çizgi filmi izlemeyi kaçırmazlar. Şirinlerin sevimli hikayesi ve Gargamel ile olan mücadeleleri gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Ancak Şirinlerin sadece mavi, küçük kahramanlar olmadığı bu çizgi film üzerinden kimi mesajların verildiği üretilen komplo teorilerinde altı çizilmiştir.

Belçikalı çizer Pierre Culliford'un oluşturduğu çizgi roman ve animasyon dizisinin ortak ismidir. 1958'de Pierre Culliford tarafından çizgi roman olarak ortaya çıktı. 1981'de televizyonda gösterilen Şirinler büyük ilgi gördü. Yaşadıkları köy ve birbiriyle olan dayanışmaları onları sevmek için en basit nedenlerden biridir. Bu sevimli çizgi film ile ilgili yıllardır o kadar çok şey konuşuldu ki insanın duyunca şaşırmaması mümkün değil. Hatta bu söylentilere dayanarak çizgi filmin gösterimi dünyadaki bazı ülkelerde yasaklandı. İşte Şirinler çizgi filmine dair üretilen komplo teorileri...

KOMÜNİZM GÖSTERGESİ

ŞİRİNLER

Çizgi filmi izlerken kahramanların para kullanmamasına hiç dikkat etmemişsinizdir. Ancak komplo teorilerini üretenler ilk maddelerini bunun üzerine yoğunlaştırmıştır. Onlara göre, Şirinler köyünde para kullanılmaması komünizm göstergesidir.

ŞİRİN BABA

ŞİRİN BABA

Köyün komün olduğu düşünülünce Şirin Baba’nın Karl Marx olarak tasvir edildiğine inanmak zor olmuyor. Şirin Baba ile Marx'ın sakalının aynı olması ve taktığı kırmızı şapkanın komünizmin rengi olan kızılı çağrıştırması sebebiyle bu ihtimal güçlenmiştir.

GARGAMEL

GARGAMEL

Şirinleri yakalamaya çalışıp altına çevirme düşüncesi olan kötü karakter Gargamel’de kapitalizmin bir tasviri olarak yorumlanıyor. Gargamel’in üzerinden çıkartmadığı siyah rahip cüppesi de din öğesinin kullanıldığı yönünde teorileri güçlendirmiştir.

TEMBEL ŞİRİN

TEMBEL ŞİRİN

Şirinler çizgi filminde bildiğiniz gibi her karakterin kendine has özellikleri vardır. Tembel Şirin karakteri ise, herkesin bir tembellik hakkı olduğu ve bunun diğer insanlarla aynı standartlarda yaşamasına engel olmadığı yönünde bir değerlendirmenin ürünüdür.

ŞİRİNE

ŞİRİNE

Şirinler köyünde yalnızca bir kadının olması da kafaları karıştıran bir diğer detay olarak karşımıza çıktı. Şirine karakteri ise tek başına mücadele veren dişi bir birey olarak feminizmi temsil ediyor. Aslında Şirine karakterinin çizimi sırasında göğüslerinin olmaması ve sarışın olması bilerek tercih edilmiştir.

AZMAN

AZMAN

Asıl adı Azrael olarak geçen Azman'ın güce tapan bir ülke olduğu ileri sürülüyor. Bu durumda Gargamel Amerika olduğu için Azman'ın da Amerika'nın gücünden beslenen, daha pasif birkaç ülkeyi temsil ettiği varsayılıyor.

GÜÇLÜ ŞİRİN

GÜÇLÜ ŞİRİN

Güçlü Şirin aslında maço erkek sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki maçoluk temelde en ağır işleri yapmaktan çekinmeyen ve hakkı yenen birisi olduğu zaman ise kavgada en önde gidecek kişi olarak betimlenmesini sağlıyor. Kolunda bulunan kalp şeklindeki dövme ise işte bu özelliklerini tamamlıyor.

GÖZLÜKLÜ ŞİRİN

GÖZLÜKLÜ ŞİRİN

Bilgiç ya da Gözlüklü Şirin karakteri ise devamlı sorguladığı ve sürekli diğerlerini her konuda bilgilendirdiği için Leon Troçki olarak yorumlanmıştır. Bu iddianın temeli de bir gün Şirin Baba'nın köyden ayrılmasını fırsat bilerek kendi krallığını ilan etmesi olarak görülüyor.

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