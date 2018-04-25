MAGAZİN

Sadettin Köpek öldü yüzde 50 indirim yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

TRT 1'in çarşamba akşamları rekor kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek, geçen hafta öldü. Karakterin öldürülmesi sadece Türkiye'de değil dünyada da geniş yankı buldu. Kuveyt'te bir restoran, Saadettin Köpek'in öldürülmesi nedeniyle yüzde 50 indirim yaptı.

Sadettin Köpek öldü yüzde 50 indirim yaptı

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey tarafından ormanda kellesi vurulan Sadettin Köpek'in ölümüyle sosyal medya karıştı. İzleyiciler rahatladıklarını söylerken, Instagram kullanıcıları, "Türkiye rahatladı", "İyice bakın öldü mü?" diye yorumlar yaptı.

Dünyada birçok ülkede izlenen Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek'in ölümü her yerde konuşuldu. Sosyal medyayı sallayan dizi ile ilgili Kuveyt'te ilginç bir olay yaşandı. Katar'ın Al Khor şehrinde bulunan Ertuğrul isimli lokanta, Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'in ölümünün ardından %50 indirim yaptı. Restoranın dışına ayrıca Kayı Boyu bayrağı da asıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sadettin Köpek Diriliş Ertuğrul

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