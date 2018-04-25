Sadettin Köpek öldü yüzde 50 indirim yaptı

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey tarafından ormanda kellesi vurulan Sadettin Köpek'in ölümüyle sosyal medya karıştı. İzleyiciler rahatladıklarını söylerken, Instagram kullanıcıları, "Türkiye rahatladı", "İyice bakın öldü mü?" diye yorumlar yaptı.

Dünyada birçok ülkede izlenen Diriliş Ertuğrul'da Saadettin Köpek'in ölümü her yerde konuşuldu. Sosyal medyayı sallayan dizi ile ilgili Kuveyt'te ilginç bir olay yaşandı. Katar'ın Al Khor şehrinde bulunan Ertuğrul isimli lokanta, Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'in ölümünün ardından %50 indirim yaptı. Restoranın dışına ayrıca Kayı Boyu bayrağı da asıldı.